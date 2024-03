Nach 6 Jahren Todesstille meldet sich eine der größten The Walking Dead-Alternativen überraschend zurück

Die trashige Zombie-Serie Z Nation wurde 2018 abgesetzt. Jetzt gab es ein überraschendes Lebenszeichen von dem The Walking Dead-Abklatsch, aber die größte Frage bleibt offen.

Als ernste The Walking Dead-Alternative hat sich die Zombie-Serie Z Nation nie behaupten können. Die Produktion aus der Trash-Schmiede The Asylum des Senders Syfy entpuppte sich über 5 Staffeln aber als charmant-abgedrehter Spaß, der viele Fans für sich gewinnen konnte. 2018 wurde dann plötzlich der Stecker gezogen, bevor die finale Staffel angelaufen war.

Jetzt gab es jedoch ein überraschendes Z Nation-Lebenszeichen. Anscheinend steht das Zombie-Trash-Spektakel vor einem Comeback.

Z Nation-Produzent postet geheimnisvolles Lebenszeichen der Zombie-Serie

The Asylum (via ComingSoon ) hat per X einen Post veröffentlicht, der die Rückkehr von Z Nation ankündigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von einer bedeutenden Ankündigung ist die Rede, über die jetzt erstmal spekuliert werden darf. Bekommt die Zombie-Serie doch noch eine 6. Staffel? Kommt ein Film als abschließende Fortsetzung? Oder kehrt Z Nation auf ganz andere Art zurück? Ein konkretes Update dazu folgt wohl sehr bald. So oder so sind die Untoten aus der Asylum-Trash-Schmiede nochmal wiederauferstanden.

Worum geht es in Z Nation?

Die Story der Zombie-Serie setzt drei Jahre nach der Apokalypse ein, in der ein Virus namens ZN1 einen Großteil der Menschheit ausgerottet und in Zombies verwandelt hat. Eine Gruppe Überlebender mit einer besonderen Blutgruppe schließt sich zusammen, um zu einer Forschungseinrichtung im Südwesten Amerikas zu gelangen. Hier versuchen Wissenschaftler:innen, das Geheimnis des Virus zu entschlüsseln.

Syfy Z Nation

Nach Z Nation wurde das Trash-Spektakel immerhin noch mit einem Spin-off auf Netflix fortgesetzt. Hier wurden 2 Staffeln des Ablegers Black Summer veröffentlicht, der im selben Universum spielt und auf 2 Staffeln kam. Neben der Serie könnt ihr auch alle 5 Staffeln Z Nation bei Netflix im Abo streamen.

Podcast: Die 30 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 20 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im März nicht nur die Rückkehr des Amazon-Hits LOL: Last One Laughing, sondern auch die heiß erwartete Netflix-Serie der Games of Thrones-Macher, deutsche Sci-Fi und vieles mehr.