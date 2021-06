Ideal für The Walking Dead-Pause: Netflix hat hirnlosen Zombie-Spaß mit Spannung pur für euch

Zombie-Fans aufgepasst: Auf Netflix ist bereits die 2. Staffel der Horrorserie Black Summer gestartet. Der hirnlose Spaß ist die ideale Alternative für die The Walking Dead-Pause.

Das Zombie-Franchise rund um The Walking Dead legt aktuell eine kleine Pause ein, bis es im August mit Staffel 11 weitergeht. In der Zwischenzeit müsst ihr aber nicht auf euren Zombie-Fix verzichten. Denn Netflix hat genau das Richtige für Fans post-apokalyptischer Action im Angebot: Black Summer startet heute in die 2. Staffel.

Black Summer – eine Produktion der Trash-Schmiede The Asylum – ist gewiss keine anspruchsvolle Serie und wirkt auf den ersten Blick wie eine schlechte Kopie von Fear the Walking Dead. Der hirnlose Binge-Spaß hat aber ganz andere Vorzüge und gehört auf eure Merkliste.

Die wichtigsten Binge-Daten zur Horrorserie Black Summer auf Netflix

Staffeln und Episoden : 2 Staffeln mit je 8 Folgen

: 2 Staffeln mit je 8 Folgen Länge variiert zwischen 20 und 45 Minuten

variiert zwischen 20 und 45 Minuten Für Fans von The Walking Dead, Z Nation, Dawn of the Dead und wilden Zombie-Hetzjagden

Black Summer ist The Walking Dead – nur mit mehr Action und weniger Drama

Was ist Black Summer eigentlich? Stellt euch The Walking Dead vor, nur ohne Anspruch an Charakterentwicklung und Handlung. Letztere ist nämlich denkbar simpel: Zu Beginn der Zombie-Apokalypse bricht Chaos aus und wir folgen unterschiedlichen Figuren, die von A nach B reisen.

Macht euch einen Eindruck: Der Trailer zur Netflix-Horrorserie Black Summer

Black Summer - S01 Trailer (English) HD

Die Rahmung der ersten Staffel bildet Rose (Jaime King), die nach ihrer vermissten Tochter sucht. Viel mehr gibt es über ihre Persönlichkeit auch nicht zu erzählen. Denn während The Walking Dead fast schon zu viel Wert auf Charakterdrama legt, ist eine Figurenzeichnung in Black Summer nahezu nicht existent.

Im Stil einer Anthologie werden uns mehrere Charaktere in Szenarien gezeigt, die schon zahllose andere Zombie-Geschichten geschildert haben. Black Summer hat dafür ganz andere Stärken: Der Fokus wird auf eine spannende und ungewöhnliche Inszenierung gelegt, die den puren Überlebenskampf einem tiefgründigem Figurendrama vorzieht.

Von Beginn an tritt Black Summer voll aufs Gas. Die zitternde Handkamera klebt sich geradezu an die Figuren, eilt mit ihnen durch die chaotische Apokalypse und lässt uns somit Teil des Geschehens werden.

© Netflix Black Summer

Als hätte der Kameramann zu oft Children of Men gesehen, werden viele Szenen im Zombie-Chaos durch Plansequenzen, also ohne sichtbaren Schnitt, umgesetzt. Das sorgt nicht nur für einige erstaunliche Momente, sondern auch für eine hektische und klaustrophobische Atmosphäre.

Black Summer auf Netflix: In Staffel 2 erwartet euch eiskalter Horror

In der 2. Staffel vollzieht Black Summer eine radikale Kehrtwende. Denn entgegen des Serientitels spielen die neuen Folgen nicht mehr in der prallen Hitze der Sommermonate, sondern im Winter.

Plötzlich werden neben rasenden Untoten auch Eis und Kälte zur Gefahr. Viele Figuren aus der ersten Staffel haben mittlerweile eine kleine Gruppe gebildet – darunter auch wieder Rose –, welche auf der Suche nach einem neuen Unterschlupf ist.

© Netflix Jaime King in Black Summer

Erneut werden uns unterschiedliche Spannungs-Szenarien präsentiert: zum Beispiel verstecken sich die Überlebenden in einem verlassenen Anwesen, das schließlich von gewalttätigen Plünderern belagert wird. Der Schutz vor Zombies und Kälte ist nur von kurzer Dauer und wieder werden die Figuren und wir mit hohem Tempo durch die Apokalypse getrieben.

Während in Staffel 1 das Erreichen eines Stadions als großes Ziel für die Figuren diente, verrät der Trailer zu Staffel 2 (den könnt ihr oben im Artikelbild ansehen) schon das neue Endgame: diesmal will ein Flugplatz erreicht werden.

Auch wenn Black Summer keine innovative Serie ist: Sie macht mächtig Spaß. Wer ein Fan gnadenloser Spannung ohne beschwerliches Charakterdrama ist und ohne großes Nachdenken einfach genießen will, der ist bei Black Summer (oder jetzt Black Winter?) an der richtigen Stelle.



Auf der Suche nach Serien-Tipps? Das sind die Streaming-Highlights im Juni

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juni-Highlights:



