Nach 671 Jahren auf Netflix: Die Mittelalter-Story The Decameron war so versaut, dass sie jahrhundertelang verboten und zensiert wurde

Heute startet auf Netflix die Serie The Decameron. Die Buchvorlage wurde in den 671 Jahren seit Erscheinen immer wieder zensiert, nicht zuletzt aufgrund ihrer erotischen Szenen.

Ein Gruppe reicher Florentiner flieht 1353 vor der Pest in eine Landvilla und erzählt sich Sexgeschichten. So in etwa würden manchen die Handlung des berüchtigten Dekamerons beschreiben. Auf Netflix startet heute die Serien-Adaption The Decameron.

Warum das Vorbild für die Netflix-Serie The Decameron immer wieder zensiert?

Die Novellensammlung Il Decamerone des Schriftstellers Giovanni Boccacio stammt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, wie The Wrap schreibt. Seit Erscheinen wurde das Werk in diversen Ländern verboten oder zensiert. Laut British Library nicht zuletzt, weil in den erotischen Geschichten auch Figuren des Klerus auftauchen.

Der aus dem Altgriechischen stammende Titel weist auf den zeitlichen Rahmen der Handlung hin und beschreibt ein "Ereignis von zehn Tagen". Das Dekameron wurde diverse Male als Film umgesetzt, unter anderem mit Decameron von Pier Paolo Pasolini.



Ob die Netflix-Adaption einen ähnlich skandalösen Ruf wie die Vorlage erlangen wird, scheint zweifelhaft. Dem Trailer nach zu urteilen handelt es sich um eine gutmütige, wenn auch anzügliche Komödie.

Wie anzüglich die Serie tatsächlich ist, können Netflix-Abonnent:innen seit dem 25. Juli 2024 herausfinden. The Decameron umfasst acht Episoden und ist mit Stars wie Tony Hale (Arrested Development), Zosia Mamet (Mad Men) und Tanya Reynolds (Sex Education) besetzt.

