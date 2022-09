Nach 7 Jahren Wartezeit: Eine der besten Sitcoms aller Zeiten erfüllt riesigen Fan-Traum und kehrt als Film zurück

Community ist eine der besten Sitcoms aller Zeiten und wurde schon mehrmals abgesetzt und wieder gerettet. Nun wird der seit Jahren geteaste Film endlich Wirklichkeit.

Aufregende Neuigkeiten für alle Fans von Community! Die Rückkehr der beliebten Sitcom ist so nah wie schon lange nicht mehr, allerdings nicht in Form einer weiteren Staffel. Stattdessen gibt es ein neues Lebenszeichen von dem Film, der seit Jahren von Serienschöpfer Dan Harmon und dem Cast geteast wird.

Auf Twitter teilt Hauptdarsteller Joel McHale ein schlichtes Bild auf dem vor weißem Hintergrund in vertrauten Community-Blau "...and a movie" geschrieben steht. Die Worte beziehen sich auf den Slogan "Six seasons and a movie", mit dem die Fans schon vor Jahren um die Verlängerung der Serie kämpften.

McHale erwähnt den gesamten Hauptcast des Films: Alison Brie, Ken Jeong, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Donald Glover und Gillian Jacobs. Schon letztes Jahr bestätigte Harmon die Arbeit an dem Projekt. Wirklich daran geglaubt haben wir allerdings nicht. Doch jetzt nimmt der Community-Film endlich an Form an.

Wann und wo erscheint der Community-Film?

Ein konkretes Startdatum gibt es noch nicht. In den USA erscheint der Community-Film exklusiv bei dem Streaming-Dienst Peacock. Wo der Film in Deutschland gestreamt werden kann, ist unklar.

