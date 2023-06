Nach aufregendem Netflix-Finale: Wird es Manifest Staffel 5 geben?

Gerade ging das Mystery-Drama Manifest bei Netflix mit Teil 2 der 4. Staffel zu Ende. Auf eine 5. Staffel sollten Fans jetzt nicht mehr hoffen.

Netflix hat der mysteriösen Drama-Serie Manifest ein zweites Leben beschert. Nachdem die NBC-Serie nach 3 Staffeln vom Sender abgesetzt wurde, übernahm der Streaming-Dienst die Produktion und verlängerte sie für eine zweigeteilte 4. Staffel.

Gerade ist der zweite Teil der 4. Staffel bei Netflix erschienen und Fans fragen sich, ob es auch Manifest Staffel 5 geben wird. Wir haben die (sehr wahrscheinlich) definitive Antwort darauf.

Manifest Staffel 5 wird es wohl nie geben

Die simple Antwortet lautet: nein. Manifest wurde schon einmal abgesetzt und von Netflix nur verlängert, um Fans ein befriedigendes Finale als Abschluss zu liefern. Mit insgesamt 20 Folgen, von denen die zweite Hälfte am 2. Juni 2023 bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht wurde, ist Manifest jetzt offiziell abgeschlossen worden.

Netflix hat bisher nicht angekündigt, Manifest für eine 5. Staffel verlängern zu wollen. Bei diesem endgültigen Finale des Mystery-Dramas wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nach auch bleiben.

Worum geht es in Manifest?

Manifest handelt von einer Gruppe von Passagieren, die mitsamt Flugzeug für 5 Jahre verschwinden. Für die Betroffenen selbst ist dabei keine Zeit vergangen. Nach der Landung müssen sie feststellen, dass sich das Verhältnis zu ihrer Umwelt auf finstere Art verändert hat.

