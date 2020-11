Nach Avengers 4: Tony Starks Tochter ist bereit für Iron Man 4

In Avengers 4: Endgame war Lexi Rabe als Tony Starks Tochter zu sehen. Jetzt beweist die Nachwuchsschauspielerin, dass sie bereit ist, in die Fußstapfen von Robert Downey Jr. zu treten.

Tony Stark aka Iron Man hat sich mit Avengers 4: Endgame aus dem Marvel Cinematic Universe verabschiedet. Seitdem steht die Frage im Raum, wer sein/e Nachfolger/in wird. Ein Kandidat wäre etwa der Peter Parker, für den Tony ein Mentor war. Avengers 4: Endgame stellt uns eine weitere spannende Figur vor.

Marvel: Mit Lexi Rabe schreibt sich Iron Man 4 von allein

Die Rede ist von Morgan H. Stark, die Tochter von Tony Stark und Pepper Potts. Im Film wird sie in von Lexi Rabe gespielt. Die Nachwuchsschauspielerin, die letztes Jahr auch in Godzilla 2: King of the Monsters zu sehen war, hat den Part anlässlich von Halloween erneut aufgegriffen und zeigt sich in einer Variation des Iron Man-Anzug.

Auf Instagram präsentiert Lexi Rabe stolz ihr Kostüm und betont, dass es sich um keine Photoshop-Montage handelt. Außerdem adressiert sie Marvel direkt und schreibt, dass sie hofft, eines Tages in Fußstapfen ihrer Filmeltern zu treten.

Doch wie wahrscheinlich ist die Rückkehr von Lexi Rabe ins Marvel Cinematic Universe? Bisher wurde kein Film mit ihr als Schauspielerin angekündigt, weder in einer Hauptrolle noch in einer Nebenrolle. Die Möglichkeit besteht trotzdem: MCU-Chef Kevin Feige bringt gerne vertraute Figuren zurück und entwickelt diese weiter.

Wird Lexi Rabe ein Mitglied der Young Avengers?

Das Vermächtnis von Tony Stark dürfte in den kommenden Phasen eine wichtige Rolle spielen, wie bereits Spider-Man: Far From Home angedeutet hat. Selbst wenn kein Iron Man 4 mit Lexi Rabe in der Hauptrolle ins Kino kommt, scheint ihre Rückkehr durchaus vorstellbar - womöglich als Mitglied von einem Young Avengers-Team.

In der Vergangenheit gab es des Öfteren Gerüchte, die sich um ein Young Avengers-Projekt drehte. Neben der Figur von Morgan H. Stark würde sich zum Beispiel Kate Bishop als Teammitglied prädestinieren, die vielleicht in der Hawkeye-Serie auf Disney+ ins MCU eingeführt wird. Das ist bisher aber nur Spekulation.

Als Nächstes erwartet uns erst einmal der Start von WandaVision auf Disney+. In der Marvel-Serie kehren Elizabeth Olsen und Paul Bettany als Scarlet Witch und Vision zurück.

Würdet ihr gerne einen Iron Man-Film mit Tony Starks Tochter sehen?