Nach Ben Affleck: DCs Justice League verliert nächsten Helden - das steckt dahinter

Ursprünglich sollte der von Ray Fisher verkörperte DC-Held Cyborg im kommenden The Flash-Film auftreten. Nun wird die Rolle aus dem Film geschrieben. Hier erfahrt ihr die Hintergründe.

Vor vier Jahren stellte DC seine Justice League im Kino vor. Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash. Wie es aussieht, wird das Team in dieser Konstellation kein weiteres Abenteuer erleben. Ben Afflecks Batman gibt in The Flash seine Abschiedsvorstellung. Laut einem Bericht von The Wrap kehrt auch Ray Fisher nicht mehr als Cyborg zurück.

Ursprünglich sollte dieser ebenfalls in The Flash auftauchen, der zahlreiche DC-Superheld*innen vereint. Sogar Michael Keatons Batman gehört zum Cast. Ray Fisher hätte einen Cameo als Cyborg absolviert. Dieser wird nun aus dem Film herausgeschrieben. The Wrap ergänzt, dass aktuell keine Pläne existieren, die Rolle neu zu besetzten.

Cyborg: Die Hintergründe zu Ray Fishers DC-Ausstieg

Die Hintergründe für diese Entwicklung sind komplex. Wir haben die wichtigsten Ereignisse für euch aufgeschlüsselt.

Letztes Jahr im Juli erhob Ray Fisher schwere Vorwürfe gegen Joss Whedon , der nach Zack Snyders Ausstieg die Reshoots von Justice League übernahm. Whedon soll sich am Set "widerlich, herablassend und unprofessionell" verhalten haben.

, der nach Zack Snyders Ausstieg die Reshoots von Justice League übernahm. Whedon soll sich am Set verhalten haben. Zudem sprach Ray Fisher weitere Vorwürfe aus: Geoff Johns, der damalige DC-Präsident, und Jon Berg, ehemaliger Production-Präsident bei Warner Bros., sollen Joss Whedons Verhalten ermöglicht haben .

. Diesen Vorwurf richtet Ray Fisher auch an Walter Hamada, den neuen DC-Präsidenten. Solange Hamada im Amt ist, will er bei keiner zukünftigen DC-Produktion beteiligt sein, erklärt der Schauspieler.

Warner hat letztes Jahr eine unabhängige Untersuchung in die Wege geleitet. Diese wurde anfangs von Ray Fisher begrüßt, später jedoch als unzureichend kritisiert. Die konkreten Maßnahmen, die aus der Untersuchung hervorgingen, sind nicht bekannt. John Berg hat Warner inzwischen verlassen, Geoff Johns ist von seiner Position zurückgetreten.

Walter Hamada übernahm danach die DC-Abteilung und brachte 2018 mit Aquaman seinen ersten DC-Film ins Kino. Warner hat seinen Vertrag kürzlich bis 2023 verlängert. Das führte zu Ray Fishers jüngsten Aussagen und seinem selbst gewählten Ausstieg. Im Snyder-Cut von Justice League werden wir ihn somit vermutlich das letzte Mal als Cyborg sehen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Snyder-Cut anschauen:

Cyborg soll in der neuen Justice League-Version eine deutlich größere Rolle einnehmen als in der Kinofassung. Wann und wie diese in Deutschland veröffentlicht wird, ist unklar. In den USA erscheint der Synder-Cut als vierteiliges DC-Event auf dem Streaming-Dienst HBO. The Flash startet am 3. November 2022 in den deutschen Kinos.

Was sagt ihr zu den Entwicklungen um Ray Fisher, Warner und DC?