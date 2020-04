Nach Big Bang Theory: Jim Parsons wird zum Hollywood-Monster in neuer Netflix-Serie

Nach dem Ende von The Big Bang Theory ist Jim Parsons bald in der opulenten Netflix-Serie Hollywood zu sehen, das neuste Projekt des American Horror Story-Machers Ryan Murphy. Hier gibt's den ersten Trailer.

Seit dem Ende von The Big Bang Theory ist es still um Sheldon-Darsteller Jim Parsons geworden. Nun ist er zurück in der heißerwarteten Netflix-Serie Hollywood. Fans des Lieblingsnerds könnten schockiert sein, denn diesmal spielt er einen wahrhaft monströsen Fiesling. Aber was ist Hollywood überhaupt?

Hierbei handelt es sich um das neue Serienprojekt der beiden Glee-Schöpfer Ryan Murphy und Ian Brennan. Murphy ist bekannt für preisgekrönte Serien wie American Horror Story, American Crime Story und Pose. Nach The Politician ist dies die 2. Netflix-Serie für Ryan Murphy, der für gewaltige 300 Millionen Dollar vom Streaminggdienst angeworben wurde.

Den ersten imposanten Trailer zur Netflix-Serie Hollywood könnt ihr oben im Player oder weiter unten im Artikel anschauen.

Neu bei Netflix: Worum geht es in Hollywood?

Die neue opulente Netflix-Serie entführt uns ins Hollywood der 1940er Jahre. Nach dem Krieg versucht eine diverse Gruppe junger Künstler ein gewagtes Filmprojekt auf die Beine zu stellen, das die konservativen Strukturen der Traumfabrik in ihren Grundfesten erschüttern wird. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt: Solch einen Film gab es nie.

© Netflix Divers in Hollywood

Denn Hollywood ist eine Was-wäre-wenn-Geschichte, die reale Personen und Ereignisse durch eine fiktionale Story neu interpretiert. Ryan Murphy will nichts weniger, als die Geschichte Hollywoods umzuschreiben und uns das Hollywood zeigen will, das es hätte sein können: Ein Ort für Träumer, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sexueller Orientierung.

Hollywood auf Netflix: Ein Schaulaufen der Stars

Neben der interessanten Story und den historischen Hintergründen der Hollywood-Strukturen ist das Highlight von Hollywood allerdings eindeutig der riesige Cast mit bekannten Gesichtern wie Darren Criss, Samara Weaving, Patti LuPone und natürlich auch The Big Bang Theory-Star Jim Parsons.

Parsons mimt in Hollywood den realen Agenten Henry Wilson, der Stars wie Rock Hudson (eine der Hauptfiguren der Serie) zu großem Ruhm verhalf. Allerdings forderte Wilson für der Erfolg einen hohen Preis und nötigte seine Schützlinge und Klienten zu erniedrigenden sexuellen Gefälligkeiten, was im Trailer bereits angedeutet wird.

Neben der Leidenschaft des Filmemachens stellt Hollywood auch die Schattenseiten der Traumfabrik in den Fokus und wird Themen wie Rassismus, Sexismus und Prostitution behandeln. Schon jetzt klingt Hollywood nach einem der spannendsten Netflix-Projekte des Jahres. Aber überzeugt euch erstmal selbst im glamourösen Trailer zu Hollywood:

Hollywood - S01 (Deutsche UT) HD

Hollywood startet am 1. Mai 2020 bei Netflix. Die Miniserie wird 7 Episoden umfassen.

Im Podcast: Streaming-Tipps für gute Laune und Ablenkung

In der Gute-Laune-Episode unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir massenhaft Tipps zur Ablenkung bei Netflix, Disney+, Amazon & Co.:

Andrea, Esther und Jenny reden darüber, von welchen Filmen und Serien bei Netflix, Disney+ & Co. sie sich in dieser aufwühlenden Zeit an die Hand nehmen lassen. Egal ob Comedy oder Zeichentrick, Fantasy oder Horror, hier ist für jeden die perfekte Ablenkung dabei.



Habt ihr Hollywood schon auf eurer Merkliste?