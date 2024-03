Nach bitterem Superman-Aus: Henry Cavills Marvel-Debüt kommt angeblich schon in wenigen Monaten

Als Superman werden wir Henry Cavill nicht mehr auf der großen Leinwand sehen. Dafür könnte der Schauspieler bald im Marvel Cinematic Universe sein Debüt als ikonischer Held abliefern.

In der vergangenen Dekade war Henry Cavill im DC Extended Universe als Mann aus Stahl unterwegs und hat die Welt gerettet. 2013 warf er sich zum ersten Mal Supermans Cape über. Danach kehrte er für mehrere Crossover-Filme zurück, angefangen bei Batman v Superman: Dawn of Justice bis hin zu Zack Snyder's Justice League.

Sein großes Superman-Comeback entpuppte sich allerdings als bitterer Reinfall. Obwohl die Post-Credit-Szene von Black Adam ein episches Duell der DC-Giganten teaste, stand wenige Wochen nach dem Kinostart fest: Cavill kehrt nicht als Superman ins DC-Universum zurück. Das gesamte Franchise wird rebootet.

Achtung, die folgenden Informationen könnten Spoiler enthalten.

Von DC zu Marvel: Statt Superman könnte Henry Cavill jetzt Wolverine im MCU spielen

Cavills DC-Ära ist zu Ende, seine Marvel-Ära steht dagegen erst am Anfang. Seit Monaten spekulieren Fans, dass er nach dem Superman-Aus im Marvel Cinematic Universe (MCU) durchstartet. Jetzt gibt es ein verheißungsvolles Gerücht: Wie Giant Freakin' Robot erfahren hat, folgt Cavills MCU-Debüt schon in wenigen Monaten.

Angeblich hat Cavill eine kleine Rolle in Deadpool & Wolverine aka Deadpool 3. Laut dem Gerücht spielt er eine Multiversums-Variante von Wolverine. Welche genau, ist unklar. Aber offenbar trägt er einen langen, braunen Mantel. Giant Freakin' Robot schreibt zudem, dass es sich um "Cavills ersten Auftritt im Marvel-Universum handelt."

Hier könnt ihr den Trailer zu Deadpool & Wolverine schauen:

Deadpool & Wolverine - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Offiziell bestätigt ist das natürlich noch nicht. Es gilt somit, das Gerücht mit Vorsicht zu genießen. Giant Freakin' Robot verweist aber auf eine Quelle, die bereits bei dem Casting von Linda Cardellini in Guardians of the Galaxy Vol. 3 richtig lag. Spätestens zum Kinostart wird sich herausstellen, ob die Sache Hand und Fuß hat.

Plausibel klingt das Gerücht aber definitiv. Zuletzt wurden schon andere Stars für Cameo-Auftritte in Deadpool & Wolverine gehandelt. Gerade in puncto Wolverine-Varianten machte ein weiterer spannender Name die Runde: Daniel Radcliffe. Vielleicht sehen wir bald Harry Potter und Superman als X-Men-Veteran Logan.

Wann startet Deadpool & Wolverine im Kino?

Deadpool & Wolverine startet am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Es ist der insgesamt 34. MCU-Film und der einzige aus dem Franchise, der dieses Jahr im Kino veröffentlicht wird. Wenn ihr noch mehr X-Men-Abenteuer sehen wollt, könnt ihr ab dem 20. März 2024 bei Disney+ die Animationsserie X-Men '97 streamen.