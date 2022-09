Nach Dahmer lauert schon der nächste Serienkiller bei Netflix: Trailer und Start zu You Staffel 4

Aktuell dominiert Dahmer die Netflix-Charts. In wenigen Monaten kehrt auch die Serienkiller-Serie You mit einer neuen Staffel zurück. Hier findet ihr den Trailer und alle Infos zum Start.

Serienkiller stehen bei Netflix hoch im Kurs, egal ob True-Crime-Serie, Dokumentation oder frei erfundener Thriller. Das jüngste Beispiel ist Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer, die seit letzter Woche die Netflix-Charts belagert. Deutlich weiter reicht You – Du wirst mich lieben zurück, von der bald die 4. Staffel startet.

Ursprünglich stammt You aus dem Hause Lifetime, wurde inzwischen aber von Netflix übernommen. Die Geschichte des von Penn Badgley verkörperten Joe Goldberg wartete bereits mit einigen verstörenden Abgründen auf. In der neuen Staffel wird sich daran nichts ändern. Dennoch steht die Serie vor einem spannenden Neustart.



Der Teaser-Trailer zu You Staffel 4 bei Netflix

You - S04 Ankündigungs-Teaser (Deutsch) HD

Nach den schockierenden Ereignissen der vorherigen Runde beginnt Joe als Professor Jonathan Moore ein neues Leben in England. Damit einhergehend wartet der Cast der 4. Staffel mit einigen neuen Gesichtern auf, die auch im Teaser-Trailer, den ihr euch oben anschauen könnt, erstmals in Erscheinung treten.

Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Neuzugänge in You Staffel 4:

Wann startet You Staffel 4 bei Netflix?

Eine weitere große Veränderung betrifft die Veröffentlichung: Die 4. Staffel von You wird in zwei Teilen bei Netflix erscheinen. Der erste Teil startet am. Der zweite Teil folgt wenige Wochen später am. Wie viele Episoden die beiden Teile jeweils umfassen, steht noch nicht fest.

Schaut ihr You noch? Oder seid ihr schon ausgestiegen?