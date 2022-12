Nach DC-Fiasko: Ex-Batman Ben Affleck soll zweite Chance bei Marvel erhalten und zwar als Thor-Gegner (!)

Ben Affleck hat bei DC als Batman eine große Enttäuschung erlebt. Jetzt könnte er stattdessen als Thor-Fiesling im Marvel-Universum aufkreuzen.

Ben Affleck bekam als DC-Held Batman nie seinen Solofilm. Und Ausgerechnet das monströse Enttäuschung der Kinofassung von Justice League

war sein bisher letzter Auftritt. Einem Gerücht zufolge wird er bald bei der Konkurrenz aufsatteln. Und zwar als Marvel-Bösewicht.

Gerücht: Batman Ben Affleck spielt gehörnten Thor-Fiesling im Marvel-Universum

Das berichtet jetzt Murphys Multiverse mit Verweis auf einen populären Twitter-Account , der für Neuigkeiten dieser Art bekannt ist. Demzufolge könnte Affleck bald im MCU als Dario Agger auftreten. Der Thor-Gegenspieler ist Besitzer eines gewaltigen Energiekonzerns, kämpft aber auch in Gestalt eines Minotaurus gegen Marvel-Helden.

Marvel Comics Dario Agger/Minotaur in den Marvel-Comics

Bisher handelt es sich dabei allerdings um nicht viel mehr als ein unbestätigtes Gerücht. Murphys Multiverse gilt gemeinhin als recht verlässliche Seite. Offizielle Ankündigungen aus Marvel-Richtung gibt es momentan aber nicht.

Wann könnte DC-Star Ben Affleck im MCU auftauchen?

Insbesondere ist nicht geklärt, wann Affleck als Thor-Gegner im Marvel-Universum aufschlägt. Ein weiterer Thor-Kinofilm ist momentan nicht geplant. Womöglich werden Fans den Minotaurus aber in Captain America 4: New World Order zu Gesicht bekommen. Der Blockbuster erscheint am 1. Mai 2024.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr Ben Affleck als Marvel-Fiesling sehen?