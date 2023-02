Nach dem besten Monster-Film der letzten 10 Jahre: Trailer für Trilogie-Finale zeigt legendären Sci-Fi-Superhelden

Nach dem wohl besten Godzilla-Film der letzten Jahre meldet sich Hideaki Anno mit seinem neuen Superhelden-Film zurück: Shin Kamen Rider.

Ein Student wird entführt und zum Cyborg gemacht, doch statt dem Bösen zu dienen, kämpft er gegen seine "Schöpfer". Das ist, grob gesagt, die Story des Superhelden-Franchise Kamen Rider, das mittlerweile 50 Jahre auf dem Buckel hat. Dieses Jahr wird die Reihe mit einem neuen Live-Action-Kinofilm fortgesetzt, auf den sich auch alle freuen können, die vorher noch nie von Kamen Rider gehört haben. Warum das so ist, lest ihr weiter unten.

Vor Kurzem wurde ein neuer Trailer für Shin Kamen Rider veröffentlicht.

Der Trailer für Shin Kamen Rider:

Nach dem Monster-Hit: Der Superhelden-Film ist Teil einer sehenswerten Trilogie

Shin Kamen Rider ist der dritte Eintrag in der sogenannten Shin-Trilogie. In jedem Teil wird einem anderen legendären japanischen Franchise ein euer Anstrich verpasst. Teil 1, Shin Godzilla, war einer der besten Monsterfilme der letzten Jahre und Teil 2, Shin Ultraman, ein äußerst unterhaltsames Sci-Fi-Abenteuer mit umwerfenden Bestien.

Man kann die Filme schauen, ohne einen anderen Teil der Trilogie oder auch nur eine Minute der ursprünglichen Tokusatsu-Serie gesehen zu haben. So nennt man japanische Reihen wie Godzilla oder Ultraman, die primär mit ihren Effekten um die Gunst des Publikums buhlen. Kamen Rider gehört dazu.

Wie schon bei dem hervorragenden Kaiju-Film Shin Godzilla führt Hideaki Anno Regie und schrieb auch das Drehbuch. Der Schöpfer von Neon Genesis Evangelion legte den Godzilla-Film noch als quasi-dokumentarische Kritik am Umgang mit der japanischen Erdbeben- und Atomkatastrophe im Jahr 2011 ein. Sein Ansatz für Kamen Rider wirkt nun etwas nostalgischer. Einzelne Szenen im Trailer referenzieren beispielsweise die Original-Serie, die zwischen 1971 und 1973 ausgestrahlt wurde. Ein Retro-Vibe ist jedenfalls auch im Trailer spürbar.

Worum geht's in Shin Kamen Rider denn genau?

Sôsuke Ikematsu (Shoplifters - Familienbande) spielt Takeshi Hongo, einen Studenten, der von einer infernalischen Organisation mit dem beruhigenden Titel Shocker (Sustainable Happiness Organization with Computational Knowledge Embedded Remodeling) entführt wird.

Entführungen gehören zum Geschäftsmodell von Shocker, da die Organisation aus den Unschuldigen unbesiegbare Krieger formen will, sogenannte Kaijin (in Abgrenzung von den Monstern: Kaiju). Das geschieht mithilfe von Cyborg-Technologie. In der Kamen Rider-Story versucht die Organisation aus dem Studenten einen Grashüpfer-Mensch-Hybriden zu kreieren, was auch gelingt (daher der großäugige Look), allerdings entkommt Takeshi Hongo. Er nutzt die neu gewonnenen Kräfte, um als Superheld den Schurken von Schocker das Handwerk zu legen.



Informationen zur deutschen Veröffentlichung von Shin Kamen Rider gibt es noch nicht. In Japan startet der Film bereits im März in den Kinos.