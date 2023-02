Das gab es noch nie bei ProSieben-Show WSMDS: Publikums-Kandidatin Helena schlägt Promis und begeistert Fans

Staffel 5 von Wer stiehlt mir die Show steigt gleich mit einem Kracher ein. Zum ersten Mal hat eine Wildcard-Kandidatin auf ProSieben Joko Winterscheidt die Moderation geklaut.

Wer stiehlt mir die Show hat ein grandioses Konzept. Das ProSieben-Format lässt Moderator Joko Winterscheidt, drei Prominente und ein:e Publikums-Kandidat:in darum kämpfen, wer die jeweils nächste Folge moderieren darf. Am 19. Februar 2023 war es dann so weit: Mit Helena Charlotte Sigal hat zum ersten Mal das Publikum (die sogenannte "Wildcard") den Kampf gewonnen.

WSMDS-Kandidatin Helena stiehlt ProSieben-Show mit einem Hund im Weltall

Sigal nahm Winterscheidt bei der Staffel 5-Premiere die Moderation in der finalen Quizrunde ab, in der sie eine Frage zur Raumfahrtgeschichte richtig beantworten konnte. Dabei ging es um den Namen des ersten Hundes im Weltall. Während Sigal mit Laika die richtige Antwort gab, setzte sich Winterscheidt mit Sputnik in die Nesseln.

Schaut euch hier Sigals Sieg bei WSMDS an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die anderen Promi-Kandidaten Paul 'Sido' Würdig, Jasna Fritzi Bauer und Bill Kaulitz hatte die Wildcard dabei schon hinter sich gelassen. Verdient wird sie demzufolge zum ersten Mal in der WSMDS-Geschichte am 26. Februar 2023 als Publikumskandidatin die Show moderieren.

Das Publikum fieberte mit Helena ...

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

... und wird ihre Show nächste Woche definitiv verfolgen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann läuft Wer stiehlt mir die Show auf ProSieben?

Auch Staffel 5 von Wer stiehlt mir die Show umfasst 6 Folgen. Das Format wird immer sonntags um 20.15 Uhr ausgestrahlt und endet am 26. März 2023 mit der letzten Episode. Alle Folgen können neben der TV-Ausstrahlung auch bei Joyn gestreamt werden.

10 Jahre Netflix-Originals: Diese Serien haben den Streaming-Dienst definiert

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vor zehn Jahren veränderte Netflix die Serienwelt mit der Veröffentlichung von House of Cards für immer. Plötzlich waren Streaming und Bingen die großen Begriffe, die in Hollywood für Aufsehen sorgten. Doch was ist seit dem Start von House of Cards passiert?

Im Podcast tauchen wir ein in die Geschichte der Netflix-Original-Serien, die sich in vier Phasen unterteilen lässt. Ging es anfangs um wildes Ausprobieren und Experimente, haben in den späteren Phasen vor allem Marken und Blockbuster wie Stranger Things und Wednesday das Sagen übernommen.