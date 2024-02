Nach dem dümmsten Star Wars-Tod: Kein Wunder, dass Samuel L. Jackson 19 Jahre später als Mace Windu in seiner eigenen Serie zurückkehren will

Vor 19 Jahren haben wir Samuel L. Jackson das letzte Mal im Star Wars-Universum gesehen. Jetzt verrät der Schauspieler, dass er sofort bei einer Mace Windu-Serie dabei wäre.

Eine der coolsten Figuren der Star Wars-Prequels ist ohne Frage Mace Windu. Der von Samuel L. Jackson verkörperte Jedi-Meister sticht mit seiner lila Lichtschwertklinge selbst aus dem staubigsten Schlachtfeld von Geonosis heraus. In Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith findet die Figur jedoch ein äußerst unrühmliches Ende.

Mace Windu-Serie bei Disney+? Samuel L. Jackson hat definitiv Lust auf eine Star Wars-Rückkehr

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung hat sich das britische Filmmagazin Empire mit den Stars der Prequels zusammengesetzt und über ihre Rollen gesprochen. Bei Jackson kam die Frage auf, ob er nach all den Jahren für eine Mace Windu-Serie bei Disney+ zurückkehren würde.

"JA ZU ALLEM!!", lautet die unmissverständliche Antwort des Hollywood-Stars. Nach Windus Todesszenen in Episode III ist dieser überschwängliche Enthusiasmus durchaus zu verstehen. So eindrucksvoll George Lucas den Abschluss der Prequel-Trilogie in Szene setzt: Der Kampf zwischen Windu und Palaptine (Ian McDiarmid) ist ... unterwältigend.

20th Century Studios/Disney Samuel L. Jackson als Mace Windu

Keine ausgeklügelte Lichtschwert-Choreografie, keine dramatische Umgebung wie das Flammenmeer von Mustafar: Die Szene, in der Windu mit seinem Jedi-Trupp den Kanzler festnehmen will, der sich als Sith-Lord entpuppt und später zum Imperator wird, wirkte schon immer etwas halbherzig. Hier wäre deutlich mehr möglich gewesen.

Ist Mace Windu nicht tot? Samuel L. Jackson ist fest davon überzeugt, dass der Jedi-Meister noch lebt

Jacksons Wunsch nach einer Mace Windu-Rückkehr klingt, als wolle er sein Star Wars-Vermächtnis zurechtrücken. Aber wie soll das gehen, wenn die Figur längst tot ist? Wie soll Mace Windu den Sturz in Episode III überlebt haben, nachdem er von Palpatine gegrillt wurde? "ER IST NICHT TOT!!!", sagt Jackson voller Überzeugung im Interview.

Womöglich hat er recht. Star Wars hat in den vergangenen Jahren zahlreiche totgeglaubte Figuren zurückgebracht, von Darth Maul bis hin zu Palpatine selbst. Viele Fan-Theorien stellen sich Mace Windu als Überlebenden der Order 66 vor. Es gäbe also definitiv einige Wege, damit Jackson nochmal zum Lichtschwert greifen kann.

Wer weiß, vielleicht entscheidet sich Lucasfilm tatsächlich eines Tages dazu, Jackson seine Star Wars-Version von Logan – The Wolverine zu geben. Ein altgedienter Held erhält nach Jahren in der Versenkung eine letzte Mission. Nicht zuletzt gibt es viele Mace Windu-Geschichten aus dem Expanded Universe, die aufgegriffen werden könnten.

