Nach dem Erfolg von Reacher setzt Prime Video auf dieses Krimi-Phänomen, das schon 3 Mal gegen die Wand gefahren wurde

Fans der Amazon-Serie Reacher haben demnächst ein Date mit Alex Cross, dem Ermittler, der sogar noch mehr Romanvorlagen als sein Kollege vorzuweisen hat.

Mit Alex Cross präsentiert Amazon Prime Video demnächst eine Krimiserie, die vor allem für Reacher-Fans interessant sein könnte. Die profilierten Ermittler sind zwar recht unterschiedlich, weisen aber einige Parallelen zueinander auf. Neben derselben Serienheimat bei Amazon verfügen beide etwa über einen üppigen Krimi-Katalog.

Ein konkretes Datum für den Start seiner Ermittlungen ist Alex Cross noch nicht vergönnt, wir halten euch aber auf dem Laufenden.

Alex Cross und Jack Reacher: Zwei Amazon-Ermittler mit umfangreichen Vorgeschichten

Jack Reacher stammt aus der Feder von Autor Lee Child. Er ist Major bei der US-Militärpolizei und kam bisher in 28 Romanen vor. Der 29. wird In Too Deep heißen und soll am 21. Oktober 2024 erscheinen. Tom Cruise spielte den Ermittler in zwei Filmen: Jack Reacher und Jack Reacher 2 - Kein Weg zurück. Es folgte die Amazon-Serie, in der Alan Ritchson die fähige Titelfigur seit 2 Staffeln verkörpert. Eine 3. Season ist bereits in Arbeit und soll 2025 online gehen.

Amazon Prime Video Aldis Hodge als Alex Cross





Alex Cross hingegen entstammt der Krimi-Kreativität von James Patterson, dessen afroamerikanischer Ermittler aus Washington, D.C. bereits auf 32 Romane zurückblicken kann. Alex Cross Must Die von 2023 ist der bisher letzte Titel der Reihe, die bisher mit gemischtem Erfolg adaptiert wurde. Morgan Freeman stellte Cross in ...denn zum Küssen sind sie da und Im Netz der Spinne dar, ehe Tyler Perry ihn in Alex Cross von 2012 verkörpte. Alle drei Filme bekamen größtenteils negative Kritiken.

Eine neue Chance für Kriminalermittler Alex Cross auf Amazon

Schauspieler Aldis Hodge, bekannt aus dem Boston-Crime-Drama City on a Hill oder dem Superheldenfilm Black Adam, schlüpft für die neue Amazon-Serie von Showrunner Ben Watkin in die Rolle. Mit forensischen Kenntnissen und dem besonderen Talent, sich in die Psyche von Opfern und Tätern hineinzufühlen, macht er sich angeblich noch dieses Jahr als Alex Cross ans Werk. Privat ist der Ermittler mit Doktortitel ein liebevoller Vater, der sich nach dem Tod seiner Frau wie besessen auf seine Arbeit stürzt – und dabei nicht selten über die Stränge schlägt.

Seht hier den ersten Teaser-Trailer zu Alex Cross:

Alex Cross - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Podcast für Krimi-Fans: Warum ist The Rookie so beliebt?

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?

