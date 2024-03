Nach dem Sci-Fi-Bond herrschte Chaos: Heute kommt der 007-Film im TV, der die Reihe wieder auf Kurs bringen musste

Wie bringt man den berühmtesten Geheimagenten der Welt nach einem absurden Science-Fiction-Abenteuer zurück auf die Erde? Im Fernsehen läuft heute Abend die Antwort.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass James Bond eine der starrsten Reihen der Filmgeschichte ist. Schnelle Autos, elegante Smokings und natürlich ein Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Seit über sechs Dekaden tauchen diese Elemente in den Bond-Filmen auf. Ganz so starr ist die Reihe allerdings nicht.

Jeder Bond-Darsteller bringt seinen eigenen Vibe mit. Stückchenweise passen sich die Missionen zudem dem Zeitgeist an. Einen der größten Brüche markiert Moonraker. Nach dem Erfolg von Star Wars ging es auch für James Bond Ende der 1970er Jahre ins All. Der nächste Film musste die Sci-Fi-Eskalation ausbaden.

Heute läuft er im TV: James Bond 007 – In tödlicher Mission.

In tödlicher Mission: Nach den Sci-Fi-Eskapaden in Moonraker ging es für James Bond wieder zur Erde zurück

Eigentlich wurde In tödlicher Mission als nächster Bond im Abspann von Der Spion, der mich liebte (1077) angekündigt, ehe kurzfristig der Kampf auf einer Raumstation als unerwarteter Zwischenstopp eingeschoben wurde. Das Ergebnis stieß auf geteilte Meinungen. Schnell war klar: Der nächste Bond muss wieder geerdeter werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu In tödlicher Mission schauen:

James Bond 007 - In tödlicher Mission - Trailer (Deutsch) HD

Tatsächlich ist In tödlicher Mission einer der geerdetsten Bonds überhaupt. Selbst die sonst mit großer Freude zelebrierten Gadgets und übertriebenen Action-Szenen wirken hier sehr fokussiert und nicht allzu reißerisch in Szene gesetzt. Im Vordergrund steht der Agenten-Thriller und kein Blockbuster-Spektakel mit Weltraumschlachten.

In tödlicher Mission ist ein spannendes, packendes Bond-Abenteuer, keine Frage. So richtig elegant löst der Film die Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe aber nicht. Gerade die Bemühung, Anschluss an die vorherigen Filme zu finden, wirkt oft unbeholfen. Besonders eine Szene gestaltet sich als völlig bizarres Faszinosum.

James Bond besucht das Grab seiner Ehefrau Tracy aus Im Geheimdienst Ihrer Majestät (1969) und wird kurz darauf von Bösewicht Blofeld in die Falle gelockt, der in Man lebt nur zweimal (1967) zum ersten Mal in Erscheinung trat, nachdem er zuvor als Schatten durch die Reihe geisterte. Dieses Mal durfte der Name allerdings nicht auftauchen.



Aufgrund einer rechtlichen Situation konnten die Kreativen von In tödlicher Mission den Namen Blofeld nicht verwenden, obwohl alle äußerlichen Merkmale auf die Figur hindeuten. Schlimmer noch: Nachdem Blofeld über mehrere Filme als Bonds Erzfeind aufgebaut wurde, wird er einfach lieblos in der Eröffnungssequenz entsorgt.

Schlussendlich hat In tödlicher Mission die Bond-Reihe wieder auf Kurs gebracht und aus der Moonraker-Sackgasse herausgeführt. So ein Schritt würde auch Action-Reihen wie Fast & Furious guttun. Von Film zu Film versucht sich die Reihe zu übertreffen. Inzwischen wirkt das Spektakel aber völlig beliebig und hat keinen Grip mehr.

Wann läuft James Bond 007 – In tödlicher Mission im TV?

James Bond 007 – In tödlicher Mission läuft heute Abend, am 9. März 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:55 Uhr. Direkt im Anschluss könnt ihr den nächsten Teil, Octopussy, schauen. Die Wiederholung beider Filme erfolgt nachts ab 01:35 Uhr. Im Streaming-Abo gibt es die Filme aktuell nicht.



