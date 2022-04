Nach dem Thor 4-Trailer provoziert Natalie Portman einen der mächtigsten Marvel-Helden

In Thor 4: Love and Thunder kehrt Natalie Portman als Jane Foster ins Marvel Cinematic Universe zurück. Auf Instagram teilt sie nun gegen den von Chris Hemsworth verkörperten Superhelden aus.

Anfang der Woche wurde der Teaser-Trailer zu Thor 4: Love and Thunder veröffentlicht. Zu den Klängen von Sweet Child O'Mine stürzt sich Chris Hemsworth in ein neues Abenteuer. Doch er ist nicht allein: Gemeinsam mit den Guardians of the Galaxy bewegt er sich durch fremde Welten, ehe die größte Marvel-Rückkehr des Jahres folgt.

In Thor 4: Love and Thunder meldet sich Natalie Portman als Jane Foster im Marvel Cinematic Universe zurück. Im Lauf des Films wird sie sich in Mighty Thor verwandeln, wie der Teaser-Trailer eindrucksvoll Sekunden zeigt. Nachdem Hemsworths Superheld bereits sein eigenes Poster erhalten ist, ist nun Portman an der Reihe.

Thor 4: Natalie Portman strahlt auf neuem Poster als Mighty Thor

Auf Instagram teilt die Schauspielerin ein neues Poster zu Thor 4: Love and Thunder, das Jane Foster im Mighty Thor-Kostüm zeigt. Entschlossen hält sie den mächtigen Hammer Mjölnir nach oben, der sich mit einem Blitz kreuzt. Ja, sie ist würdig. "Und du dachtest, du wärst der Einzige", schreibt Portman stachelnd in ihrem Post.

Damit bezieht sie sich auf die Tagline, die das Hemsworth-Poster zu Thor 4: Love and Thunder begleitet. Auf diesem war nur von "dem Einzigen" die Rede. Wie es aussieht, wird einmal mehr Thors Ego auf die Probe gestellt. Wir dürfen gespannt sein, wie das Wiedersehen zwischen ihm und Jane unter diesen Vorzeichen verlaufen wird.

Thor 4: Love and Thunder startet am 6. Juli 2022 in den deutschen Kinos.

Wie gefällt euch das neue Thor 4-Poster mit Natalie Portman?