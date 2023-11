Nach fast 100 Folgen bei Disney+: Eine der besten Thriller-Serien der letzten 20 Jahre wird schon zum zweiten Mal wiederbelebt

Überraschende Nachrichten erreichen zu einer Serie bei Disney+, die vor 6 Jahren eigentlich (zum zweiten Mal) beendet wurde. Nun kehrt die Thriller-Obsession ein weiteres Mal zurück.

In den 2000ern hatte Prison Break zahlreiche Fans, die jede Woche mitfieberten, um zu erfahren, ob Genie Michael Scofield (Wentworth Miller) seinen zu Unrecht ins Gefängnis gesteckten Bruder Linc (Dominic Purcell) von innen heraus erfolgreich ausbrechen würde. Nun soll der Thriller-Serie, die in Deutschland bei Disney+ läuft, mit einem leicht veränderten Konzept neues Leben eingehaucht werden.

Bei Disney+ könnte Prison Break bald doch noch die 100 Folgen knacken

Prison Break gehörte zu den Serien, die sich in den 2000er Jahren enormer Beliebtheit erfreuten. 4 Staffeln mit 79 Folgen wurden zwischen 2005 und 2009 ausgestrahlt. Doch nach dem großen Finale war unerwartet doch nicht Schluss: Acht Jahre später spendierte der Sender Fox dem Ausbrecher-Format 2017 noch eine 5. Staffel mit 9 Folgen. Alle 90 Folgen könnt ihr bei Disney+ streamen *. Diese Zahl könnte in Zukunft auf über 100 steigen, denn offenbar wird Prison Break gerade erneut wiederbelebt.



Fox Prison Break: die Brüder Michael und Lincoln (Wentworth Miller & Dominic Purcell)

Wie THR berichtet, arbeitet der Sender Hulu, dessen Filme und Serien in Deutschland bei Disney+ streamen, an einer neuen Serien-Version von Prison Break, die in derselben Welt angesiedelt ist. Das heißt, wir würden nicht länger den alten Hauptfiguren, sondern neuen Charakteren folgen. Ein Wiedersehen mit bekanntem Gefängnispersonal oder Häftlingen schließt das aber nicht aus.



Als Showrunner des Serien-Revivals von Prison Break tritt Elgin James auf, der mit Mayans MC bereit das Spin-off zu Sons of Anarchy zum Erfolg geführt hatte. Er wird das Drehbuch zur Prison Break-Rückkehr schreiben und wird als ausführender Produzent auch vom Prison Break-Schöpfer Paul Scheuring unterstützt.

Wann kommt Prison Break als Serie zurück zu Disney+?

Ob die Prison Break-Rückkehr als 6. Staffel veröffentlicht wird, ist bislang nicht bekannt. Wahrscheinlicher ist eine eigenständige Spin-off-Serie. Ebenso können wir über das Startdatum des neuen Gefängnisausflugs nur spekulieren, da die Idee noch ganz am Anfang steht. Vor 2025 ist sicherlich nicht mit dem neuerlichen Serien-Ausbruch bei Disney+ zu rechnen.

