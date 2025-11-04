Nach Gerüchten: Robert Pattinson bestätigt zentrale Schurkenrolle in Dune 3

Nach Monaten der Spekulationen bestätigte Robert Pattinson jetzt, dass er in Dune 3 zum Cast gehört. Im Interview mit Jennifer Lawrence zu ihrem gemeinsamen Film gab er weitere Projekte bekannt.

Fast beiläufig bestätigte Hollywood-Star Robert Pattinson im Interview mit IndieWire , dass er im kommenden Science-Fiction-Epos Dune: Part Three eine zentrale Schurkenrolle übernehmen wird. Neben Denis Villeneuves Abschluss der gefeierten Saga, hat der Brite auch noch allerhand weiterer Projekte in der Hinterhand, auf die sich Fans freuen können.

Robert Pattinson spielt Sci-Fi-Schurken in Dune 3

Im Interview stellen sich Pattinson und Jennifer Lawrence den vielen Fragen rund um ihren neuen Film Die My Love von Lynne Ramsay, der am 13. November in Deutschland starten wird. Gegen Ende des Gesprächs kommen die Stars dann auf ihre kommenden Projekte zu sprechen. Auf die Frage, ob Pattinson wie gemunkelt einen Bösewicht in Dune: Part 3 spielen werde, antwortet der Schauspieler knapp mit "Ja." Mehr verriet er nicht.

Bereits im April gab es Gerüchte, dass Pattinson den Gestaltwandler und Face Dancer Scytale mimen könnte. Im Roman von Frank Herbert ist er einer der Hauptgegenspieler von Paul Atreides (Timothée Chalamet) und fordert mit seinen Täuschungen das Wüstenreich. Zweifel, dass Pattinson wirklich in dem Epos mitspielen werde, gab es aufgrund seines vollen Terminkalenders, doch nun bestätigte er offiziell die Zusammenarbeit. Dune 3 startet am 17. Dezember 2026 in den deutschen Kinos.

Robert Pattinson: 4 weitere Filme für 2026 geplant

Neben Dune 3 gibt der Schauspieler noch eine ganze Reihe weiterer Filme bekannt. Der langersehnte The Batman 2 ist nicht dabei, der wird erst 2027 erwartet. Stattdessen nennt Pattinson folgende Filme:

Die Odyssey von Christopher Nolan (2026)

The Drama mit Zendaya von Kristoffer Borgli (April 2026)



Primetime von Lance Oppenheim (2026)

Here Comes the Flood mit Denzel Washington von Fernando Mereilles (2026/27)

Auch Jennifer Lawrence hat etwas zu verkünden. Nach Don't Look Up wird sie wieder an der Seite von Leonardo DiCaprio zu sehen sein, und zwar in Martin Scorseses What Happens at Night. Die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen, sollen aber voraussichtlich im Januar oder Februar starten.

Lawrence zeigt sich weniger zuversichtlich: "Das weiß man nie genau bei diesen Sachen. Ich glaube es, wenn ich am Set bin."