Nach gescheiterter Netflix-Horror-Serie: Neuer Trailer will die Ehre von Resident Evil retten

Das Resident Evil-Franchise musste zuletzt eine bittere Niederlage einstecken. Die groß angekündigte Netflix-Serie wurde bereits nach einer Staffel abgesetzt. Dennoch gibt es Hoffnung für die Horror-Action.

In den vergangenen Jahren hat das Resident Evil-Franchise gleich mehrmals versucht, sich neu erfinden. Nach dem Ende der Kinoreihe mit Milla Jovovich in der Hauptrolle wurden diverse Film- und Serienprojekte geplant und umgesetzt. Während uns auf der großen Leinwand Resident Evil: Welcome to Raccoon City erwartete, sorgte vor allem die erste Live-Action-Serie für Aufsehen: Resident Evil aus dem Hause Netflix.

Die Hoffnungen waren groß, dass der Streaming-Dienst frischen Wind in das Franchise bringt. Schlussendlich war der Resident Evil-Serie jedoch kein langes Leben vergönnt. Bereits nach einer Staffel zog Netflix den Stecker. Das nächste Resident Evil-Projekt steht trotzdem schon in den Startlöchern: Resident Evil: Death Island setzt die animierte Filmreihe fort, die oft in Vergessenheit gerät.

Horror-Fortsetzung: Resident Evil: Death Island vereint drei legendäre Figuren aus den Spielen

Parallel zu den Milla Jovovich-Filmen wurde eine zweite Resident Evil-Reihe in Filmform etabliert. Der Startschuss erfolgte mit dem 2008 erschienen Resident Evil: Degeneration. Danach folgten Resident Evil: Damnation (2012) und Resident Evil: Vendetta (2017). Nun kündigt sich Teil 4 mit einem Teaser-Trailer an. Resident Evil: Death Island wartet mit einem ganz besonderen Ereignis für alle Fans der Spiele auf.

Hier könnt ihr den Trailer zu Resident Evil: Death Island schauen:

Resident Evil: Death Island - Teaser Trailer (English) HD

Zum ersten Mal in der Resident Evil-Geschichte treffen die beliebten Figuren Jill Valentine, Leon S. Kennedy und Chris Redfield aufeinander. Inszeniert wurde das Crossover-Event von Eiichirô Hasumi, der an dem eigenwilligen Anime Assassination Classroom beteiligt war. Das Drehbuch geht auf Makoto Fukami zurück, der einer der prägenden kreativen Köpfe hinter Psycho-Pass ist.

Wann startet Resident Evil. Death Island?

Ein konkretes Startdatum zu Resident Evil: Death Island gibt es noch nicht. Der Teaser-Trailer schränkt aber immerhin den Zeitraum ein: Sommer 2023. Da mit Sony ein großes Studio den Vertrieb übernimmt, besteht sogar die Hoffnung, dass Resident Evil: Death Island einen Kinostart erhält.

