Nach Henry Cavill verliert The Witcher den nächsten Star – erster Blick auf drastische Neubesetzung in Staffel 4

Ab Staffel 4 von Netflix' The Witcher wird Henry Cavill durch Liam Hemsworth ersetzt. Der Hexer ist aber nicht der einzige Charakter, der mit neuer Besetzung ausgetauscht wird.

In der 4. Staffel der Fantasy-Serie The Witcher wird einiges anders. Nach dem Ausstieg von Hauptdarsteller Henry Cavill wird der grummelige Hexer Geralt von Riva fortan von Liam Hemsworth verkörpert, der im ersten Teaser bereits seine Fähigkeiten als Monsterjäger präsentierte. Fans werden sich allerdings nicht nur an einen neuen Geralt gewöhnen müssen, denn noch eine weitere Figur wurde für Staffel 4 der Netflix-Serie neu besetzt.

The Witcher Staffel 4: Geralts Mentor Vesemir bekommt neuen Darsteller

Umbesetzungen gab es in The Witcher schon einige. Unter anderem erhielt Bösewicht Rience in Staffel 3 eine neue Besetzung. Wie wir bereits im vergangenen Oktober berichteten, wird in Staffel 4 auch Geralts Vaterfigur Vesemir einen neuen Darsteller erhalten. Die stets gut informierte Seite Redanian Intelligence hat nun enthüllt, wer die Rolle übernimmt.

Zuletzt in Staffel 2 verkörperte der dänische Schauspieler Kim Bodnia den mächtigen Hexer-Anführer. In den neuen Folgen wird es ein erneutes Wiedersehen mit Geralts Hexerfamilie aus Kaer Morhen geben. Aufgrund von Terminschwierigkeiten konnte Bodnia jedoch nicht als Vesemir zurückkehren, der in Staffel 4 jetzt von Peter Mullan zum Leben erweckt wird.

Ein frisches Szenenbild zu The Witcher Staffel 4 liefert bereits einen ersten (allerdings verschwommenen) Blick auf den neuen Vesemir:

Der schottische Schauspieler hat bereits einige Erfahrung im Fantasy-Genre vorzuweisen. Neben einem Auftritt als Todesser Yaxley in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 war Peter Mullan auch als Bösewicht in Netflix' kurzlebiger Fantasy-Serie Cursed sowie als Zwergenkönig Durin III in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu sehen und gastierte zuletzt in der Zeitreise-Serie Outlander: Blood of My Blood.

Wann startet The Witcher Staffel 4 bei Netflix?

Nach über zwei Jahren Wartezeit kehrt die Fantasy-Serie diesen Herbst endlich zurück. The Witcher Staffel 4 erscheint am 30. Oktober 2025 bei Netflix. Die insgesamt acht neuen Folgen werden direkt auf einen Schlag veröffentlicht. Eine 5. und finale Staffel von The Witcher wird aktuell in Großbritannien gedreht und startet voraussichtlich im Herbst 2026.