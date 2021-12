The Witcher Staffel 2: Was ihr über die 4 neuen Hexer neben Geralt wissen müsst

Die 2. Staffel des Fantasy-Epos The Witcher mit Henry Cavill ist auf Netflix gestartet. Darin dürfen wir nach Geralt erstmals weitere Hexer kennenlernen. Wer sie sind und wer sie spielt, erfahrt ihr hier.

Während Geralt von Riva (Henry Cavill) in der ersten Staffel von The Witcher als einsamer Monsterjäger quer durch das Land des Kontinents zog, darf er in Staffel 2 nun seinem neuen Überraschungskind Ciri seine Hexer-Familie vorstellen. Gleich vier neue Hexer lernen wir auf der Feste Kaer Morhen kennen.

Auf Kaer Morhen leben und trainieren die letzten noch existierenden Hexer der Wolfsschule. Vier von ihnen spielen in Staffel 2 der Netflix-Serie eine besondere Rolle. Nachfolgend geben wir euch einen kleinen Überblick über die neuen Hexer in der Welt The Witcher und ihre Besetzung.

The Witcher Staffel 2: Vesemir heißt seinen Ziehsohn Geralt Willkommen

Vesemir ist ein Hexer der alten Schule und begann nach einem Massaker auf Kaer Morhen die letzten überlebenden Junghexer (darunter auch Geralt) unter seine Fittiche zu nehmen und sie auszubilden. Geralts Mentor zeichnet sich durch seine liebevolle Strenge aus.

The Witcher-Fans können auf Netflix mit dem Animationsfilm The Witcher: Nightmare of the Wolf noch tiefer in die Vorgeschichte Vesemirs eintauchen.

Besetzung: Dargestellt wird Vesemir von dem dänischen Schauspieler Kim Bodnia. Einem internationalen Publikum bekannt wurde der 56-jährige Däne durch die Rolle des Ermittlers Martin in der beliebten Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod. Zuletzt war er in Serien wie Netflix' Der Brief für den König sowie in Killing Eve zu sehen.

The Witcher Staffel 2: Lambert macht es Ciri schwer

Lambert ist nicht nur aus Andrzej Sapkowskis Hexer-Romanen bekannt, sondern auch ein beliebter Charakter aus den The Witcher-Spielen. Als Ciri auf Kaer Morhen ankommt, ist er skeptisch, ob sie dem harten Training gewachsen ist und triezt sie immer wieder mit bissigen Sprüchen. Bald aber erkennt er, dass Ciri alles andere als eine ängstliche Prinzession aus Cintra ist.

Besetzung: Lambert wird verkörpert von Paul Bullion. Der britische Schauspieler ist vor allem für seinen Auftritt als Billy Kitchen in der zweiten Staffel von Peaky Blinders bekannt. Zuletzt wirkte er in dem Sci-Fi-Epos Dune als Soldat der Sardaukar mit.

The Witcher Staffel 2: Eskel wird zur großen Änderung der Buchvorlage

Eskel ist ein ehrgeiziger und mächtiger Hexer der Wolfsschule. Im Vergleich zur Romanvorlage wurde Eskels Geschichte in der Netflix-Serie drastisch verändert. Nach einem Kampf mit einem Waldschrat nimmt sein Schicksal eine unerwartete Wendung, die ihr in Episode 2 der 2. Staffel am besten selbst erlebt.

Besetzung: Das Eskel-Casting sorgte bereits im Vorfeld für Aufsehen. Denn eigentlich sollte der Hexer von Thue Ersted Rasmussen verkörpert werden. Im Zuge von Pandemie-Verschiebungen musste dieser die Produktion aufgrund anderer Verpflichtungen vorzeitig verlassen. Seine bereits abgedrehten Szenen wurden neu produziert. In Staffle 2 ist nun Basil Eidenbenz (u.a. bekannt aus der Serie Victoria) als Eskel zu sehen.

The Witcher Staffel 2: Coën bleibt im Hintergrund

Coën ist ein weitere Hexer, den wir in Kaer Morhen antreffen. Er ist meist an der Seite seines Hexer-Bruders Lambert zu sehen und hilft bei Ciris Training. Sowohl Lambert als auch Coën sind in The Witcher Staffel 2 leider meist nur als Randfiguren zu sehen.

Besetzung: Der britische Schauspieler Yasen Atour hatte zuvor kleinere Auftritte in den Blockbustern Mission: Impossible - Rogue Nation, Robin Hood und Ben-Hur sowie in einzelnen Serien. The Witcher ist bereits die zweite Netflix-Serie, in der er zu sehen ist. In der dänische Krimiserie Der junge Wallander spielt er den Polizisten Reza Al-Rahman.

