Nach Henry Cavill verliert The Witcher den nächsten Star – das ist der Grund für die drastische Neubesetzung in Staffel 4

Ab Staffel 4 stellt uns Netflix' The Witcher Liam Hemsworth als neuen Geralt vor, der damit Henry Cavill ersetzt. Aber noch ein weiterer Charakter wurde neu besetzt.

Die Fantasy-Saga The Witcher steht vor einem großen Umbruch. Ab der kommenden 4. Staffel wird der grummelige Hexer Geralt von Riva nicht mehr von Henry Cavill, sondern von Liam Hemsworth verkörpert. Kürzlich wurde nun bekannt, dass noch ein weiterer Star der Netflix-Serie den Rücken kehren musste und seine Rolle für Staffel 4 neu besetzt wird.

The Witcher Staffel 4 tauscht Geralts Mentor Vesemir aus

Umbesetzungen sind in The Witcher leider keine Seltenheit. Zuletzt wurde in Staffel 3 Bösewicht Rience aufgrund von Terminschwierigkeiten des originalen Darstellers ausgetauscht. Wie die stets gut informierte Seite Redanian Intelligence berichtet, trifft es in Staffel 4 jetzt auch Geralts Vaterfigur Vesemir.

In der 4. Staffel wird es ein Wiedersehen mit mehreren Mitgliedern von Geralts Hexerfamilie aus Kaer Morhen geben, die wir zuletzt in Staffel 2 zu sehen bekommen haben. Während Yasen Zates Atour und Paul Bullion erneut als Coen und Lambert zu sehen sein werden, wird sich Vesemir allerdings äußerlich verändert haben. Denn der dänische Schauspieler Kim Bodnia kehrt nicht in der Rolle zurück.

Den Grund für Kim Bodnias Ausstieg erklärt ein Repräsentant des Stars gegenüber Radio Times wie folgt:

Kim [Bodnia] wird nicht als Vesemir zurückkehren, da sein aktueller Drehplan nicht mit dem Drehplan von Netflix für The Witcher Staffel 4 übereinstimmt.

Wann startet The Witcher Staffel 4 bei Netflix?

Kim Bodnias Darstellung des mächtigen Hexer-Anführers gilt als ein Highlight der 2. Staffel von Netflix' The Witcher, die von vielen Fans aufgrund ihrer drastischen Buchänderungen kontrovers aufgenommen wurde. Entsprechend emotional könnte ein Wiedersehen zwischen Vesemir und Geralt in Staffel 4 werden – auch wenn mittlerweile beide Charaktere von komplett neuen Darstellern verkörpert werden.

Die seit April 2024 laufenden Dreharbeiten zu den neuen The Witcher-Folgen sollen bereits in wenigen Tagen abgeschlossen sein. Mit Blick auf die bisherigen Releases der Fantasy-Serie sollte Staffel 4 somit im Sommer oder Herbst 2025 bei Netflix an den Start gehen. Ein Jahr später, also 2026, wird The Witcher schließlich mit einer 5. und letzten Staffel zu Ende gehen.