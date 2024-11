Nach In ewiger Schuld: Netflix-Start der neuen Harlan Coben-Serie offiziell bestätigt

Mit der Krimi-Serie In ewiger Schuld konnte Netflix Anfang des Jahres einen riesigen Hit landen. Nun steht das Startdatum der nächsten Harlan Coben-Verfilmung fest.

Netflix hat sich den Namen Harlan Coben schon vor einiger Zeit als zuverlässige Quelle für neue, erfolgreiche Krimi-Serien gesichert. Pünktlich zum Start ins neue Jahr veröffentlichte der Streaming-Dienst mit In ewiger Schuld einen der größten Hits aus dem Coben-Kosmos. Nun soll dieser Erfolg wiederholt werden.

Ich vermisse dich (im Original: Missing You) ist der Titel des jüngsten Thriller-Dramas, das auf eine literarische Vorlage von Coben zurückgeht. Nachdem das Projekt vor langer Zeit angekündigt wurde, wissen wir jetzt endlich, wann die Serie bei Netflix eintrifft. Allzu lange müssen wir uns auf den Crime-Nachschub nicht mehr gedulden.

Wann startet Ich vermisse dich bei Netflix?

Jetzt ist es offiziell: Ich vermisse dich startet am 1. Januar 2025 bei Netflix, also exakt ein Jahr nach der letzten Harlan Coben-Verfilmung. Die 1. Staffel umfasst insgesamt fünf Episoden. Eine 2. Staffel wird es sehr wahrscheinlich nicht geben, da das Projekt als Miniserie konzipiert wurde. Nachfolgend könnt ihr euch das Poster anschauen.

"Nichts brennt so sehr wie eine alte Flamme", lautet die Tagline der Serie. Auf die unheilvollen Worte folgt eine direkte Übersetzungd dieser auf dem Poster: Ein Landhaus geht lichterloh in Flammen auf. Darüber schwebt der vierköpfige Hauptcast: Jessica Plummer, Rosalind Eleazar, Richard Armitage und Lenny Henry.

Alle Fans der Coben-Verfilmungen dürften spätestens an diesem Punkt aufhorchen. Moment, Richard Armitage? Schon wieder?! Ja, tatsächlich! Ich vermisse dich markiert die vierte (!) Coben-Serie mit Armitage in einer Hauptrolle. Zuvor spielte er in Ich schweige für dich (2020), Wer einmal lügt (2021) und In ewiger Schuld (2024) mit.

Das Harlan Coben-Universum bei Netflix wächst weiter

Weiterhin sind folgende Coben-Verfilmungen unter dem Dach von Netflix entstanden: Das Grab im Wald (2020) und Kein Friede den Toten (2021), Kein Lebenszeichen (2021), Sie sehen dich (2022). Eine weitere befindet sich in Entwicklung und soll ebenfalls bald veröffentlicht werden: die argentinische Produktion In seinen Händen (2024).

Miteinander verbunden sind die Geschichten allerdings nicht. Der Coben-Kosmos bei Netflix ist kein Cinematic Universe, in dem sich die Wege der Figuren kreuzen und alle Handlungsstränge ineinander übergehen. Ihr könnt Ich vermisse dich also problemlos schauen, auch wenn ihr bisher keine der anderen Serien gesehen haben.