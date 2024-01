Daher kennt ihr Richard Armitage aus In ewiger Schuld: Er spielte schon in 2 Harlan Coben-Serien mit, aber mit einem überraschenden Twist

In ewiger Schuld dominiert seit Anfang des Jahrs die Netflix-Charts. Doch woher kennen wir eigentlich Richard Armitage? Der Schauspieler ist mit Harlan Coben-Stoffen bestens vertraut.

Netflix startete in das neue Jahr mit einem düsteren Krimi: In ewiger Schuld erzählt die Geschichte von Maya Stern, die plötzlich ihren Ehemann Joe auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera entdeckt. Moment, wie kann das sein? Eigentlich sollte dieser tot unter der Erde liegen. Denn er wurde ermordet. Jetzt ist er wieder am Leben.

Gespielt wird der vermeintlich tote Ehemann von Richard Armitage. Falls ihr euch fragt, wo ihr das Gesicht des britischen Schauspielers schon einmal gesehen habt, dann seid ihr hier genau richtig. Wir verraten euch, woher ihr Armitage kennen könntet. Spoiler: Er war schon vor In ewiger Schuld in zwei anderen Harlan Coben-Verfilmungen zu sehen.

Vor In ewiger Schuld bei Netflix erlebte Richard Armitage epische Fantasy-Abenteuer in Mittelerde

Armitage steht schon seit den 1990er Jahren vor der Kamera und auf der Bühne. Sein erster großer Blockbuster: In Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung hat er eine Statistenrolle als nicht näher genannter Naboo-Kampfpilot. Über Filme wie Captain America – The First Avenger kam er schließlich nach Mittelerde.

Warner Bros. Richard Armitage in den Hobbit-Filmen

Als Zwerg Thorin Eichenschild spielte Armitage seine bisher namhafteste Rolle. Er ist in allen drei Hobbit-Filmen von Peter Jackson zu sehen, von Der Hobbit: Eine unerwartete Reise über Der Hobbit: Smaugs Einöde bis zu Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere. Am fleißigsten ist er jedoch nicht im Kino, sondern im Fernsehen.

Seit über drei Dekaden spielt Armitage in den unterschiedlichsten Serien mit – als Hauptdarsteller, in Nebenrollen und als Gaststar. Nennenswert wären Im Visier des MI5, wo er 25 Episoden lang als Lucas North zu sehen war, genauso wie die sechs Episoden von Hannibal, in denen er Serienkiller Francis Dolarhyde zum Leben erweckte.

Das Historien-Abenteuer Robin Hood aus dem Hause BBC markiert die Serie, der er bisher am längsten verbunden war. Von 2006 bis 2009 verkörperte er 37 Episoden lang Guy of Gisborne. In den vergangenen Jahren hat er sein Lager bei Netflix aufgeschlagen, angefangen mit dem Anime Castlevania, in dem er die Hauptrolle spricht.

Thriller-Magnat: Richard Armitage kommt bei Netflix inzwischen auf drei spannende Harlan Coben-Serien

Bei Netflix sind auch die zwei Harlan Coben-Serien entstanden, die Armitage vor In ewiger Schuld gedreht hat: Ich schweige für dich (2020) und Wer einmal lügt (2021). Obwohl alle drei Projekte auf denselben Autoren zurückgehen, sind sie inhaltlich nicht miteinander verbunden. Armitage mimt in jeder Serie eine andere Figur.

Netflix Richard Armitage in Wer einmal lügt

Der große Twist: Bisher spielte Armitage Männer, die ihre Frauen verloren haben. Dieses Mal ist er der Mann, der aus dem Bild geraten ist ... und eines Tages unerwartet wieder auftaucht. Obwohl es so aussieht, als sei Armitage für immer auf das Coben-Abo gebucht, ist zumindest ein bisschen Varianz in der Rollenauswahl möglich.

Nicht zuletzt hat er bei Netflix noch ganz andere Dinge umgesetzt. 2023 erschien etwa der vierteilige Erotik-Thriller Obsession. Sein bisher abgefahrendstes Projekt bei dem Streaming-Dienst ist der adrenalingeladene Science-Fiction-Action-Kracher Space Sweepers, in dem er als Bösewicht für Angst und Schrecken sorgt.

In ewiger Schuld streamt seit dem 1. Januar 2024 bei Netflix im Abo. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Episoden, die zwischen 35 und 55 Minuten gehen. Eine Fortsetzung der Geschichte mit einer 2. Staffel ist derzeit nicht geplant.

