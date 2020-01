Nach Iron Man & Dolittle: Robert Downey jr. schließt nächsten großen Deal ab

Robert Downey jr. ruht sich nicht aus. Nach dem Ende von Iron Man kam Die fantastische Reise des Dr. Dolittle. Nun schließt er einen Deal mit dem Kabelsender HBO ab.

Die Rolle des Iron Man war Robert Downey Jr. auf den Leib geschrieben, mit Die fantastische Reise des Dr. Dolittle, der am 30. Januar 2020 in die Kinos kommt, beginnt für den Schauspieler die Nach-Avengers-Ära. Insofern ist es nicht nur für seine Fans spannend, welche Projekte sich der Star aussucht. Mit dem Kabelsender HBO hat er nun einen neuen Deal abgeschlossen, wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtet.

Robert Downey jr. und Susan Downey, Produzentin und Ehefrau, gehen aktuell den Weg vieler Filmkünstler: Sie wenden sich dem Fernsehen zu. Sie haben einen Einjahresvertrag mit HBO abgeschlossen, um für den Kabelsender neue Projekte zu kreieren und zu entwickeln.



Robert Downey jr. und HBO: Schon eine länger ein Team

Die Zusammenarbeit von Robert Downey jr. und HBO ist nicht neu. Das Team Downey ist in die HBO-Serie Perry Mason involviert. Gemeinsam produzieren sie das Reboot des ikonischen Strafverteidigers, welches uns aller Wahrscheinlichkeit 2020 erwartet. Diese Zusammenarbeit scheint sich für beide Parteien positiv entwickelt zu haben, denn nun folgt der Einjahresvertrag, um neue Geschichten zu erzählen.



Dabei dürfen wir gespannt sein, um welche Geschichten es sich handelt. Als Produzenten hat das Downey-Team neben der kommenden Perry Mason-Serie auch das Sherlock Holmes-Franchise betreut, das Gerichtsdrama Der Richter: Recht oder Ehre entwickelt sowie für Universal Die fantastische Reise des Dr. Dolittle produziert. Besonders erfolgreich waren sie mit der achtteiligen Youtube-Dokumentation The Age of A.I., die von Robert Downey Jr. moderiert wird. Die erste Folge brachte es auf mehr als 28 Millionen Zuschauer.

Robert Downey jr und Perry Mason: Was ist das?

Perry Mason ist ein Strafverteidiger, der von Krimiautor Erle Stanley Gardner erfunden wurde. 1933 erschien die erste Geschichte mit dem Anwalt. Der Schriftsteller veröffentlichte erfolgreich über 80 Romane, 3 Kurzgeschichten sowie eine Radioserie. Dort verteidigte der Anwalt seine Mandanten und konnte in der Regel Freisprüche erwirken.

Die Figur wurde Teil der amerikanischen Popkultur. Schon in den 1930er Jahren gab es einige Perry-Mason-Kinofilme mit Warren William als Anwalt. Aber richtig durchstarten konnte die Figur in der 1950er Jahre mit der Fernsehserie Perry Mason. Sie war von 1957 bis 1966 auf CBS zu sehen und brachte es auf über 270 Episoden. Die Hauptrolle spielte Raymond Burr.

Mitte der 1980er Jahre kam es zu einer Neuauflage, in der ebenfalls Raymond Burr die Hauptrolle übernahm. 26 Fernsehfilme wurden ausgestrahlt, die in der Regel der gleichen Struktur folgten. Ein Verbrechen wurde einem Unschuldigen zur Last gelegt, Perry Mason übernahm die Verteidigung und fand mit Hilfe seiner Mitarbeiter die Wahrheit. Meistens gab es ein dramatisches Finale im Gerichtssaal, wo der tatsächliche Täter entlarvt wurde.

In der Neuauflage von Perry Mason, einer achtteiligen Serie, wird Matthew Rhys als Anwalt zu sehen sein. Das interessanteste Detail ist eventuell, dass die Serie in den 1930er Jahren in Los Angeles spielt. Wir dürfen uns auf Film noir-Effekte freuen aus einer Zeit, in der auch Chinatown und Aviator spielen. Spannend.

Habt ihr Perry Mason gesehen? Was haltet ihr von dem neuen Projekt des Robert Downey jr.?