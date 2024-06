Nach LOL bekommen Bastian Pastewka und Anke Engelke eigene Amazon-Serie: Erster Trailer und Startdatum sind da

Nach ihren Glanzauftritten im Amazon-Hitformat LOL sind Bastian Pastewka und Anke Engelke bei Prime bald in ihrer eigenen fiktionalen Serie zu sehen. Jetzt wurden ein erster Teaser und das Release-Datum veröffentlicht.

Zuletzt sorgten Bastian Pastewka und Anke Engelke in LOL: Last One Laughing immer wieder für Comedy-Gold. Die Chemie, die beide gemeinsam vor der Kamera versprühen, ist bald in einer gemeinsamen Serie mit den damaligen Die Wochenshow-Stars zu sehen. Für Amazon Prime spielen Pastewka und Engelke die Hauptrollen in der fiktionalen Serie Perfekt Verpasst. Jetzt wurden ein erster Teaser und das Startdatum dazu veröffentlicht.

Schaut hier den ersten Teaser zu Amazon Primes Perfekt Verpasst mit Bastian Pastewka und Anke Engelke:

Perfekt Verpasst - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Neue Amazon-Serie mit Bastian Pastekwa und Anke Engelke: Darum geht es in Perfekt Verpasst

In der Handlung der Serie spielen die Stars die Kleinstadtbewohner Maria und Ralf, die in ihrer öden Alltagsroutine feststecken. Eigentlich wären die Singles perfekt füreinander. Obwohl sie im gleichen überschaubaren Ort wohnen, scheinen sie sich aber immer zu verpassen.

Wann startet Perfekt Verpasst bei Amazon Prime?

Ab dem 15. August 2024 könnt ihr alle 8 Folgen der neuen Prime-Serie mit den Comedy-Stars im Abo streamen. Eine neue LOL-Staffel wurde noch nicht angekündigt. Dafür erscheint dieses Jahr noch ein Halloween-Special des Formats bei dem Streaming-Dienst.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.