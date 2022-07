Nach Marvel & DC: Sylvester Stallones neuer Superheldenfilm kommt zu Amazon und so sieht er aus

Ursprünglich sollte der Superheldenfilm Samaritan mit Sylvester Stallone ins Kino kommen. Nun feiert der Film im August exklusiv bei dem Streaming-Dienst Amazon Prime seine Premiere.

Sylvester Stallone hat nicht nur Kinolegenden wie Rambo und Rocky geschaffen. In den vergangenen Jahren tastete er sich ebenfalls in das Superheldenkino vor. Zu sehen war er in dem Marvel-Blockbuster Guardians of the Galaxy Vol. 2 sowie dem DC-Kracher The Suicide Squad, wo er als hungriger King Shark zum Szenendieb avancierte.



Sylvester Stallones Superheldenfilm Samaritan kommt direkt zu Amazon Prime

Mit seinem nächsten Projekt, Samaritan, übernimmt Stallone die Hauptrolle in einem Superheldenfilm. Erwartet jedoch keinen Comic-Bombast. Vielmehr scheint sich der Film in der Liga von Unbreakable und Co. zu bewegen. Nachdem Samaritan ursprünglich ins Kinos kommen sollte, steht jetzt fest, dass er auf Amazon Prime erscheint.

Die Geschichte von Samaritan beginnt mit dem 13-jährigen Sam Cleary (Javon 'Wanna' Walton), der den Verdacht hegt, dass sich geheimnisvoller Nachbar ein großes Geheimnis verbirgt. Wie sich herausstellt, liegt er damit richtig: Der von Stallone verkörperte Mr. Smith ist in Wahrheit ein Superheld, jedoch längst nicht mehr aktiv.

Vor vielen Jahren war er als der Samariter von Granite City bekannt. Den schicksalhaften Kampf gegen seinen Erzfeind soll er jedoch nicht überlebt haben. Dennoch haben die Menschen nie die Hoffnung aufgegeben, dass der Samariter eines Tages zurückkehrt. Sam will dem gescheiterten Superhelden wieder auf die Beine verhelfen.



Samaritan führt einen alternden Helden mit einem Kind zusammen, das einen völlig anderen Blick auf die Welt besitzt. Diese Kombination haben wir in den vergangenen Jahren schon sehr oft gesehen, angefangen bei Logan – The Wolverine bis hin zu Obi-Wan Kenobi, wo der Jedi-Meister auf die junge Prinzessin Leia trifft.

Wann startet Samaritan auf Amazon Prime?

Samaritan startet am 26. August 2022 exklusiv auf Amazon Prime. Der Streaming-Dienst hat bereits erste Bilder sowie ein Poster veröffentlicht. In Kürze dürfte auch der erste Trailer zu Sylvester Stallones Superheldenfilm folgen. Inszeniert wurde dieser von Julius Avery, der zuvor Son of a Gun und Operation: Overlord gedreht hat.

