Nach Marvel: Trailer zeigt witzige Seite von Wolverine-Star Hugh Jackman

In Bad Education spielt Wolverine-Star Hugh Jackman einen Schuldirektor, der in einen Korruptionsskandal verwickelt wird. Schaut den Trailer zur Tragikomödie, die auf wahren Ereignissen basiert.

17 Jahre lang war Hugh Jackman vor allem durch seine Rolle als Wolverine im X-Men-Universum bekannt. Während mit Logan - The Wolverine die Geschichte der Figur 2018 endete, geht die Schauspielkarriere des Stars weiter.

Zu den kommenden Filmen von Hugh Jackman zählt auch die Tragikomödie Bad Education. Darin verkörpert der Schauspieler einen Schuldirektor, der in einen Korruptionsskandal gerät. Zu dem Film ist jetzt ein neuer Trailer erschienen, den ihr euch oben im Player und weiter unten anschauen könnt.

Bad Education basiert auf einer wahren Geschichte

Die Tragikomödie von Vollblüter-Regisseur Cory Finley basiert auf einem Artikel aus der New York Times von 2004. Darin wurde ein Skandal aufgedeckt, bei dem Gelder des Roslyn-Schulbezirks von New York veruntreut wurden. Die Rolle des realen Schuldirektors Frank Tassone, der mit dem Korruptionsfall in Verbindung steht, wird von Hugh Jackman gespielt.

In weiteren Rollen sind Allison Janney als Tassones stellvertretende Superintendentin und persönliche Vertrauensperson Pam Gluckin sowie Ray Romano und Alex Wolff zu sehen. Wie der Trailer schon zeigt, wird der durchaus ernste Fall des realen Skandals in Bad Education auf eher unterhaltsamere Weise aufgezogen.



Der Trailer zu Bad Education

Bad Education - Trailer (English) HD

Nach Wolverine und seinem langen Weg im Marvel-Universum darf sich Hugh Jackman hier wieder von seiner witzigeren Seite zeigen, die er unter anderem schon in Filmen wie Movie 43 an den Tag gelegt hat.



In den USA wurde Bad Education für den Pay-TV-Sender HBO produziert, wo der Film am 25. April 2020 gezeigt wird. Über eine deutsche Veröffentlichung oder Ausstrahlung ist zurzeit nichts bekannt.

