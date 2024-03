Nach provokantem Sci-Fi-Abenteuer: Emma Stone kehrt jetzt schon im Trailer zu neuem abgefahrenen Film des Regisseurs zurück

Bei den Oscars 2024 triumphierte das eigenwillige Sci-Fi-Märchen Poor Things mit Emma Stone. Nun kündigt sich bereits ihre nächste Zusammenarbeit mit Regisseur Yorgos Lanthimos an.

Nach Oppenheimer ging Poor Things dieses Jahr mit vier Auszeichnungen als zweiter großer Gewinner der Oscars 2024 nach Hause. Viel Aufmerksamkeit erhielt vor allem Emma Stone für ihre zweite Auszeichnung als Beste Hauptdarstellerin. Das erste Mal konnte sie die Trophäe für das Musical La La Land entgegennehmen.

Die Oscars sind noch keinen Monat her, da meldet sich das Dream-Team hinter Poor Things mit einem neuen Film zurück. Regisseur Yorgos Lanthimos, der mit Stone erstmals im Zuge von The Favourite zusammenarbeitete, hat sein neues Werk längst abgedreht. Zuerst hieß dieses And. Jetzt trägt es den Titel Kinds of Kindness.

Nach Emma Stones Oscar-Triumph: Erster Trailer zu Kinds of Kindness von Yorgos Lanthimos

Kinds of Kindness - Teaser (English) HD

Im Gegensatz zu Poor Things und The Favourite handelt es sich bei Kinds of Kindness um keinen Film, der eine große, zusammenhängende Geschichte erzählt. Stattdessen haben wir es mit einem Anthologiefilm zu tun, der sich aus drei Episoden zusammensetzt. Stone und der Rest des Casts übernehmen in jeder Episode andere Rollen.

Und dieser Cast kann sich definitiv sehen lassen. Neben Stone kehren zwei Stars zurück, die in Poor Things dabei waren, namentlich Margaret Qualley und Willem Dafoe. Dazu kommen Hunter Schafer, Hong Chau, Mamoudou Athie, Jesse Plemons und Joe Alwyn, der sein Lanthimos-Debüt im Zuge von The Favourite abgeliefert hat.

Ein Blick hinter die Kamera offenbart noch mehr vertraute Namen. Lanthimos hat für Kinds of Kindness einfach nochmal sein Poor Things-Team zusammengetrommelt, von Cutter Yorgos Mavropsaridis über Kameramann Robbie Ryan bis zu Komponist Jerskin Fendrix. Gedreht wurde der Film von Oktober bis Dezember 2022 in New Orleans.

Wann startet Kinds of Kindness im Kino?

In den USA startet Kinds of Kindness am 21. Juni 2024 in den Kinos. Vertrieben wird der Film von Searchlight Pictures, die zu Disney gehören. Hierzulande steht leider noch kein konkreter Start fest. Dafür könnt ihr Poor Things immer noch im Kino schauen. Seit letzter Woche befindet sich der Film zudem im Streaming-Angebot von Disney+.

