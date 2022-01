Nach Spider-Man: No Way Home-Debakel: Venom 3 soll Marvel-Fans mit spektakulärem Crossover beglücken

Zur geplanten Fortsetzung Venom 3 ist ein spannendes neues Gerücht aufgetaucht, das den Tom Hardy-Film mit dem Multiversum und einem bestimmten Spider-Man in Verbindung bringt.

Achtung, Spoiler zur Abspannszene von Spider-Man: No Way Home: Neben den ganzen beglückenden Marvel-Highlights, die uns Spider-Man: No Way Home beschert hat, sollten wir trotzdem nicht eine der größten Enttäuschungen des MCU-Blockbusters vergessen: Der Film zeigt mit der ersten Abspannszene allen Venom-Fans den Mittelfinger!

Kaum ist Tom Hardys Antiheld nach Venom: Let There Be Carnage im MCU gelandet, wurde dem langersehnten Aufeinandertreffen zwischen ihm und Tom Hollands Spider-Man am Ende von No Way Home direkt wieder eine Absage erteilt. Jetzt ist aber ein spannendes neues Gerücht aufgetaucht, das für den geplanten Venom 3 ein spektakuläres Marvel-Crossover in Aussicht stellt.

Venom könnte Gerüchten zufolge auf Andrew Garfields Spider-Man treffen

Wie Comic Book Resources berichtet, hat der gut vernetzte Journalist und Marvel-Insider Daniel Richtman das Gerücht geteilt, dass Venom im geplanten dritten Teil gegen einen Spider-Man kämpft. Durch die vielen Möglichkeiten des Multiversums nach Spider-Man: No Way Home dürfte Sony die Marvel-Spielwiese auch für den nächsten Film über den schrägen Antihelden nutzen, um endlich ein Crossover zwischen Venom und dem Marvel-Helden zu entfesseln.

Schaut hier noch unsere Video-Review zu Spider-Man: No Way Home:

Spider-Man No Way Home: Spoiler Review

Wir bewegen uns hier noch im Bereich von unbestätigten Gerüchten und Spekulationen, doch es gibt auch schon einen Hinweis darauf, gegen welchen Spider-Man Venom in der Fortsetzung antritt. Laut Comic Book Resources hat Daniel Richtman vor kurzem auch die inoffizielle Info geteilt, dass Andrew Garfield nach seiner Rückkehr in Spider-Man: No Way Home für weitere Marvel-Filme zurückkehren soll.

Da Tom Holland mit dem neusten MCU-Blockbuster eine Art Abschluss seiner Spider-Man-Trilogie bekommen hat, soll Venom mit dem geplanten dritten Teil ebenfalls zu einer vollendeten Trilogie werden.

Dabei würde das Multiversum die ideale Gelegenheit bieten, um Garfield nochmal zurückzubringen und auf Tom Hardys Antihelden prallen zu lassen. Gerade nach den Jubelstürmen, die Garfields Rückkehr in No Way Home in den Kinosälen entfacht hat, wäre gerade er im Kampf gegen Venom ein Hammer für alle Marvel-Fans.

Diese Überlegungen solltet ihr allerdings wie schon erwähnt mit Vorsicht genießen. Auch wenn Daniel Richtman oft verlässliche Marvel-Leaks abliefert, sind diese Infos zu Venom 3 noch weit entfernt von offiziell. Eine Entschädigung für die verhunzte Spider-Man: No Way Home-Abspannszene wäre das angeblich geplante Crossover aber allemal.

