Nach Stranger Things-Ende: Millie Bobby Brown spielt berühmte Spitzensportlerin in unglaublicher wahrer Geschichte

Mit dem immer näher rückendem Ende von Stranger Things neigt sich auch Millie Bobby Browns Zeit in ihrer Paraderolle Elf dem Ende zu. Nun wurde sie in einem Sportdrama für die Hauptrolle besetzt.

Der Erfolg von Netflix' Hit-Serie Stranger Things sucht in den letzten Jahren wirklich seinesgleichen. Über fast ein ganzes Jahrzehnt hinweg konnte man der Entwicklung der Karrieren einer ganzen neuen Darstellergeneration förmlich zusehen. Allen voran stachen hierbei Finn Wolfhard (Es, Ghostbusters: Legacy) und Millie Bobby Brown heraus (Enola Holmes, Godzilla 2: King of the Monsters). Deadline berichtet nun von Browns nächstem großen Projekt.

Stranger Things-Star spielt Hauptrolle in Sport-Drama

Die letzte Staffel von Stranger Things wird diesmal in drei Teile aufgeteilt, wovon der erste Teil mit den ersten vier Episoden ab dem 27. November auf Netflix erscheinen wird. Erstes Promo-Material verspricht die bislang am größten gedachte Staffel. Viele der Stars müssen sich jetzt Gedanken machen, in welchen Projekten sie nach der Serie mitwirken möchten. So auch Millie Bobby Brown, die soeben die Hauptrolle für Gia Coppolas (Mainstream, The Last Showgirl) neuen Film Perfect angenommen hat.

Perfect wird ein Sport-Drama rund um die amerikanische Turnerin Kerri Strug (Brown) und erzählt ihre Erfolgsgeschichte bei den Olympischen Spielen. 1996 gewann ihre Mannschaft Gold, nachdem Strug trotz einer Verletzung angetreten war. Dank ihr eroberte eine weibliche US-Turnmannschaft zum ersten Mal den ersten Platz der Spiele.

Wann und wo kann man Perfect sehen?

Einen genauen Starttermin hat Perfect bislang noch nicht. Ob der Film ins Kino kommt, ist zu diesem Problem auch noch unklar, da es laut Deadline momentan Gespräche mit Netflix gibt. Fans von Millie Bobby Brown können sich neben Stranger Things auch auf Enola Holmes 3 freuen, der sich aktuell in der Postproduktion befindet.

