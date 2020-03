Nach The Big Bang Theory: Raj-Darsteller landet erste Serienrolle

Nach dem Ende der Sitcom The Big Bang Theory im vergangenen Jahr hat der als Raj bekannte Kunal Nayyar eine neue Rolle gefunden. Fortan geht er für Apple in Serie.

Zwölf Jahre lang spielte Kunal Nayyar den Astrophysiker Raj Koothrappali in The Big Bang Theory. Als einer der Hauptdarsteller war er seit Anbeginn der CBS-Sitcom anno 2007 fester Bestandteil des Ensembles. Nachdem die Serie im vergangenen Jahr nach zwölf Staffeln endete können sich Fans in näherer Zukunft auf ein Wiedersehen freuen.

Denn wie Deadline berichtet, wird der Schauspieler in der kommenden Serie Suspicion aus dem Hause Apple TV+ dabei sein, in der Uma Thurman die Hauptrolle spielen soll. Die Darstellerin wurde vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino in Pulp Fiction und den Kill Bill-Filmen bekannt.

Dramatischer Thriller statt Komödie: Die neue Serie des Big Bang Theory-Stars

Suspicion ist ein englischsprachiges Remake der von Amit Cohen und Maria Feldman kreierten israelischen Fernsehserie False Flag, die erstmals 2015 an den Start ging. Im Januar war das Finale der 2. Staffel zu sehen. Im Zentrum der Handlung stehen fünf israelische Bürger, die plötzlich als Hauptverdächtige in einem medienwirksamen Entführungsfall gelten und somit brutal in die Öffentlichkeit gezerrt werden.

© Keshet False Flag

Kunal Nayyar außerhalb von The Big Bang Theory

Noch ist unklar, welche Rolle Big Bang Theory-Star Kunal Nayyar in der Serie neben Uma Thurman spielen wird. Außerhalb der Erfolgssitcom kann der Darsteller kaum namhafte Parts vorweisen. Suspicion ist zusammen mit The Big Bang Theory erst seine zweite Serie.



Dem Bericht zufolge spielt Uma Thurman in Apples Neuauflage Suspicion eine bekannte US-amerikanische Geschäftsfrau, deren 21-jähriger Sohn Leo aus einem großen New Yorker Luxushotel gekidnappt wird. Das Video der Entführung erlangt innerhalb kurzer Zeit große Bekanntheit. Unterdessen finden sich vier britische Bürger als Hauptverdächtige in dem spektakulären Fall wieder.

In weiteren Rollen sollen u.a. Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elyes Gabel (Game of Thrones), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.) und Angel Coulby (Dancing On The Edge) zu sehen sein. Ein Starttermin steht noch aus.



