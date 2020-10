Nach The Boys-Ekelszene: Fans entdecken Homelanders Lieblingseis (Ja, Muttermilch)

In The Boys Staffel 2 schlürft Homelander genussvoll eine Flasche Muttermilch runter. Fans entdeckten jetzt Muttermilch-Eis. Gibt es das wirklich? Oh ja!

Ich hatte ja keine Ahnung. Schon seit Jahren bieten Cafés Muttermilcheis an, es gibt sogar Selbstmachrezepte . Muttermilcheis ist ein Ding, zumindest in Teilen der Welt. Aber was hat das mit The Boys zu tun?

Die Muttermilch-Szene ist einer der vielen Aufreger in The Boys Staffel 2

Die Szenen zwischen Madelyn Stillwell und Homelander gehören zu den seltsamsten der bisherigen zwei The Boys-Staffeln. Und das will bei dieser an WTF-Momenten gewiss nicht armen Serie schon was heißen. An Madelyn Stillwell lebt der neurotische Psychopathen-Held seinen Ödipus-Komplex aus. (Zum Gratis-Test-Abo von Amazon Prime *)



In Staffel 1 simulieren er und Madelyn einen Stillvorgang, der sowohl mütterlich, als auch sexuell aufgeladen ist. In Staffel 2 kriegt Homelander, wonach ihm verlangt: Im Büro der toten Vought-Chefin entdeckt er ein Fläschchen voll mit abgepumter Madelyn-Muttermilch.

Er wärmt sie per Laserblick auf, nippt erst vorsichtig an der bröckeligen Flüssigkeit und schlingt sie dann gierig herunter, was bei vielen Zuschauer/innen wahrscheinlich einen Würgreflex ausgelöst hat. Wer trinkt schon warme Milch!

Diese Woche posteten The Boys-Fans dann Bilder von Muttermilcheis, wie es irgendwo auf der Welt angeboten werden darf.

Homelander-Darsteller Antony Starr reagierte bei Twitter begeistert auf den Fund:

Gibt es Muttermilcheis wirklich oder muss Homelander weiter hoffen?

Aber wo stammt das Bild her? Ganz so einfach ist das mit dem Muttermilcheis nämlich nicht. Konfiszierungen und Klagen begleiten seine Geschichte. Vermutlich im Jahr 2011 kam erstmals eine Londoner Eisdiele auf die Idee, das nahrhafte Elixier als Geschmackssorte anzubieten, berichtete damals unter anderem die FAZ .

Die sündhaft teuren Eisbecher (umgerechnet 16.80 Euro kosteten die Portionen), bestanden zu 20 Prozent aus Muttermilch. 15 Frauen lieferten die Zutat, der Besitzer der Eisdiele hatte per Zeitungsannonce nach Spenderinnen gesucht. Das Eis schmeckt angeblich "wie ganz normales Jogurt-Eis".

Homelander verschluckt sich an Milch in den The Boys-Outtakes

The Boys - Season 2 Bloopers Prime Video

Eine wahnsinnig erfolgreiche Woche später wurde das Eis jedoch erstmal aus dem Verkehr gezogen, schrieb der Spiegel . Das britische Gesundheitsamt prüfte, ob die Speise zum Verzehr geeignet ist. Zusätzlich ging Lady Gaga (was für ein Plottwist!) gegen das Café vor . Der Besitzer hatte sich die passende Bezeichnung Baby Gaga ausgedacht, was ihrem Künstlernamen zu stark ähnelte.

Was anschließend aus dem Muttermilcheis des Londoner Cafés wurde, ist unklar. Die Berichte rissen nach 2011 zunächst ab. Erst 2015, 4 Jahre später, tauchte die Eissorte Royal Baby Gaga in London wieder auf. Victoria Hiley, die schon an dem umstrittenen Vorgänger Baby Gaga beteiligt war, widmete ihren nächsten Versuch der Geburt von Prinz George von Cambridge, dem zweiten Sohn von Kate und William.

Daran hatte das Gesundheitsamt offenbar nichts mehr auszusetzen, was vielleicht an dem zugesetzten Vanille-Geschmack liegt, bei dem sicher auch Homelander das Wasser im Mund zusammenläuft. (Wollt ihr mal Homelander als Anakin Skywalker sehen?)

Es ist also gut möglich, dass es sich bei der Aufnahme oben um einen authentischen Fund handelt. In The Boys Staffel 3 könnte Homelander ja mal einen Abstecher nach London machen.

Muttermilch-Eis: cool oder uncool?