The Boys Staffel 2: Doppelgänger-Sex und eine verstörende Rückkehr in Folge 4

The Boys Staffel 2 schraubt den Wahnsinn auf Amazon Prime Video etwas zurück. In Folge 4 gibt es dafür spannende Einblicke hinter die Fassaden von Homelander und Billy Butcher. Mehr erfahrt ihr im Recap.

Nach dem verstörenden Walgemetzel und dem Bombast der ersten 3 Folgen schaltet The Boys Staffel 2 ein paar Splatter-Gänge zurück. Stattdessen spielt die Superhelden-Satire ihre große Stärke aus: die Charaktere.

Statt blutiger Kämpfe und wahnwitziger Fehltritte erforscht Folge 4 der Amazon-Serie das Herz der Figuren und gibt uns nicht weniger verstörende Blicke hinter die Masken von Homelander, Butcher und auch dem neusten Seven-Mitglied Stormfront.



The Boys Staffel 2 bei Amazon Prime Video: Homelander ist erbärmlicher als gedacht

Der brutale Narzissmus des megalomanischen Superman-Verschnitts Homelander (Antony Starr) beginnt langsam zu bröckeln. Nachdem es zuletzt schien, als hätte er alles erreicht, was er wollte, verliert er nun zunehmend die Kontrolle über die Seven. A-Train wird aus dem Team geschmissen, Starlight hat das Team für den Compound-V-Leak verraten und seine Anführerrolle wird durch Stormfronts Popularität gefährdet.

Wir bekommen wirklich einen erbärmlichen Homelander zu sehen - und die wirklich schockierende Rückkehr seiner Mutterfigur Madelyn Stillwell. Moment ... hat er nicht ihren Kopf ausgebrannt? Ganz abgeschlossen hat er wohl nicht mit ihr, denn nun bezahlt er einen Formwandler (der Doppelgänger, der in Staffel 1 Sex mit dem Senator hatte) dafür, sich als Stillwell auszugeben und Homelander mit Milch zu füttern, mit ihm zu schlafen und gemeinsam Taxi Driver zu gucken.

So groß die Freude über Elisabeth Shues Gastauftritt (wir brauchen mehr Shue!) auch ist, so schmerzhaft ist die Einsicht, dass Homelander doch nicht so stark und selbstbewusst agiert. In Wahrheit ist er ein erbärmliches Würstchen, dessen Selbsthass größer ist, als die Liebe von Millionen von Fans. Er steuert geradewegs auf einen Abgrund zu.

Homelanders verzerrtes Selbstbild kulminiert in einer verstörenden Szene, in der sein Doppelgänger vor seinem Gemächt kniet und ihm lasziv zuflüstert, was für ein geiler Typ er doch ist: "It’s not even gay, if it’s with yourself." Symbolisch tötet er sein devotes und nach Anerkennung lechzendes Ich. Tiefer kann er in Staffel 2 nicht mehr sinken.

The Boys Staffel 2: Billy Butchers Verletzlichkeit hinter dem losen Mundwerk

Auch von Butcher (Karl Urban) bekommen wir in Folge 4 eine unerwartete verletzliche Seite zu sehen. Endlich konnte er seine Ehefrau Becca aufspüren, deren Vorstadthäuschen auf einem geheimen und umzäunten Vaught-Gelände steht.

Heimlich und abseits der Überwachungskameras treffen sich die beiden auf einer Brücke, wo das Wiedersehen (inkl. Reunion-Sex) überraschend Butchers Schmerz und Menschlichkeit zum Vorschein bringt. In einem intimen Gespräch der Ehepartner offenbart er Becca als seinen emotionalen Anker. Sein Supe-Hass wird ihm allerdings zum Verhängnis. Denn Becca möchte nicht ohne ihren Sohn Ryan fliehen - aus Angst, dass Butcher ihn für seine Kräfte hassen wird. Und so bleibt (vorerst) alles beim Alten.



Die größten WTF-Momente aus Folge 4

Homelander sieht sich lustige Memes über sich an: Saving America? Lol Bitch



über sich an: Arrangierte Ehe für The Deep: Die eingestreuten Interviews von Frauen in der Folge sind Teil eines Ehefrauen-Castings - Staffel 2 wird erneut zur Scientology-Satire.

für The Deep: Die eingestreuten Interviews von Frauen in der Folge sind Teil eines Ehefrauen-Castings - Staffel 2 wird erneut zur Scientology-Satire. #HeroesSoWhite: Homelander outet Maeve öffentlich im TV als "strong proud lesbian", um den Vorwurf fehlender Diversität bei den Superhelden abzuschmettern. Nie war er unheimlicher, als er ihr erzählt, wie glücklich er für sie ist.

The Boys bei Amazon Prime Video: Stormfronts großes Geheimnis in Staffel 2

In Folge 4 begeben sich Mother's Milk, Hughie und Starlight auf einen Road Trip, um mehr über die mysteriöse Superheldin Liberty zu erfahren, die seit den 70er Jahren nicht mehr gesehen wurde. Diese hat vor vielen Jahren ein unbeschreibliches Hassverbrechen an einem jungen schwarzen Mann verübt, dessen Familie mit läppischen 2000 Dollar Schweigegeld von Vaught abgespeist wurde.

© Amazon Prime Video The Boys: Stormfront

Doch dann kommt der große Twist: Die Schwester des Opfers behauptet, dass Stormfront in Wahrheit Liberty ist. Das wirft natürlich unendlich viele Fragen über die Super-Influencerin auf, die gerade dabei ist, Menschenmassen zu formieren und Angst von Super-Terror aus dem Ausland zu schüren. Warum altert sie nicht? Wie alt ist Stormfront wirklich? Was ist ihre Origin?

Und ist sie tatsächlich der Nazi-Thor, den Fans aus den Comics von Garth Ennis und Darick Robertson kennen? Alle Zeichen sprechen dafür: "You gotta change with the time. God knows I did." Denn wenn The Boys noch eine Sache zur ultimativen Superhelden-Satire fehlt, dann sind es wahnsinnige Nazi-Forscher! Das Warten auf Folge 5 ist jetzt schon eine Qual.

Zitat der Folge: "You have fans. I have soldiers" - Stormfronts Armee von Twitter-Trollen sind mächtiger als tödliche Laseraugen.

