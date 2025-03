Nach Todesfall beim Dreh: Erster Trailer zum Westen Rust mit Alec Baldwin

Lange Zeit war unklar, ob der Film überhaupt fertiggestellt wird. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zu dem Western Rust, dessen Kamerafrau bei den Dreharbeiten ums Leben kam.

Am 21. Oktober 2021 kam es zu einem tragischen Unfall bei den Dreharbeiten zu dem Western Rust – Legende des Westens. Hauptdarsteller Alec Baldwin feuerte eine Waffe ab, die mit scharfer Munition geladen war, und traf zwei Crew-Mitglieder: Kamerafrau Halyna Hutchins und Regisseur Joel Souza. Während Souza nur an der Schulter verletzt wurde, starb Hutchins an den Folgen ihrer Schusswunde im Oberkörper.

Seitdem überschattet der Set-Unfall die gesamte Produktion, sodass fraglich war, ob Rust jemals ins Kino kommt. Schlussendlich haben sich die Verantwortlich dazu entschlossen, den Film fertigzustellen und auf die große Leinwand zu bringen. Jetzt gibt es den ersten Trailer, der uns einen Einblick in den staubigen Western gewährt, in dem sich ein Großvater mit seinem Neffen auf der Flucht vor einem Kopfgeldjäger befindet.

Erster Trailer zum Western Rust mit Alec Baldwin enthüllt

Rust - Trailer (English) HD

Im Mittelpunkt der Geschichte von Rust befindet sich der 13-jährige Lucas Hollister (Patrick Scott McDermott), dem der Galgen droht. In letzter Sekunde taucht mit Harland Rust (Alec Baldwin) nicht nur ein gesuchter Outlaw auf, der ihm überraschend das Leben rettet. Rust entpuppt sich ebenfalls als Großvater des Jungen, der keine Ahnung hatte, dass sein Familienstammbaum überhaupt so weit in die Vergangenheit reicht.

Gemeinsam ergreifen die beiden die Flucht vor dem Gesetz – und dem Kopfgeldjäger Fenton "Preacher" Lang (Travis Fimmel), der es schon seit einer ganzen Weile auf Rust abgesehen hat. Was folgt, ist eine Reise durch trostlose Western-Landschaften, bei der sich die ungleichen Protagonisten des Films näher kennenlernen. Schnell wird klar: Außer sich selbst können der Großvater und sein Enkel niemandem vertrauen.

Wie kam es zu dem tödlichen Unfall beim Rust-Dreh?

Bereits vor dem Unfall gab es Beschweren über die Arbeitsbedingungen bei Rust, die sich von nicht gezahlte Gehältern über lange Drehtage bis zu wenig Sicherheit am Set erstreckten. Sowohl im Hinblick auf COVID-Maßnahmen als auch den Waffengebrauch wurden Bedenken geäußert. Bereits vor dem Unfall soll es zu drei Fehlzündungen gekommen sein, wie die Los Angeles Times im Oktober 2021 berichtete.

Der Unfall selbst ereignete sich am zwölften Drehtag, an dem mehrere Crew-Mitglieder aus Protest ihre Arbeit niederlegten. Daraufhin wurden sie durch Leute ersetzt, die nicht zur Gewerkschaft IATSE gehören, die in den USA Techniker, Künstler und Handwerker in der Filmbranche und anderen Teilen der Unterhaltungsindustrie vertritt. Bei der Probe für den Dreh bekam Baldwin unwissentlich eine geladene Waffe gereicht.

Mehr dazu: Bei der BBC findet ihr eine ausführliche Timeline der Ereignisse

Baldwin und die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed wurden im Januar 2023 wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Als Grund der Anklage wurde u.a. das Waffentraining genannt, das nur eine halbe statt einer Stunde dauerte und von den Teilnehmenden nicht ernst genommen wurde. Ein Verfahrensfehler – vorsätzliches Vorenthalten von Beweismitteln – führte dazu, dass der Prozess im Juni 2024 eingestellt wurde und nicht wieder aufgenommen werden kann.

Wann startet der Western Rust mit Alec Baldwin im Kino?

Rust feierte letztes Jahr im November auf dem polnischen Filmfestival Camerimage seine Premiere, das sich der Kunst der Kameraführung verschrieben hat. In der offiziellen Pressemitteilung zum deutschen Kinostart heißt es nun:

Die tragischen Hintergründe bei der Produktion werfen einen langen Schatten auf den Film. Regisseur Joel Souza und sein talentiertes Team vollendeten das intensive und bildgewaltige Western-Drama über Schuld, Vergebung und Familie dennoch, auch um das letzte Werk von Kamerafrau Halyna Hutchins zu ehren und auf der großen Leinwand zu zeigen.

Rust startet am 1. Mai 2025 in den deutschen Kinos.