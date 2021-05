Nach Vikings wird's muskulös und glänzend: Björn-Star tauscht Dreck gegen literweise Babyöl

In der neuen Serie Heels wird Vikings-Star Alexander Ludwig neben Arrow-Star Stephen Amell zum Wrestler. Der erste Trailer hält sich nicht mit vollem Körpereinsatz zurück.

Nach den vielen schmutzigen Wikinger-Eskapaden in Vikings zeigt sich Björn-Darsteller Alexander Ludwig für seine neue Serie in glänzend reiner Pracht. In Heels spielt der Star einen Wrestler, der mit seinem Bruder (Arrow-Star Stephen Amell) offene Konflikte austrägt.

Jetzt ist auch ein erster Trailer zu Heels erschienen, in dem der Vikings-Star schon vollen Körpereinsatz zeigt.

Nach Vikings wird es für den Björn-Star muskulös und ölig - aber auch dramatisch

In Heels spielen Stephen Amell und Alexander Ludwig die Brüder Jack Spade und Ace. Neben ihrer Verwandtschaft sind sie allerdings erbitterte Rivalen, die nach dem Tod ihres Vaters um die Zukunft der familiären Wrestling-Firma ringen.



Schaut hier den ersten Trailer zu Heels mit deutschen Untertiteln:

Heels - S01 Trailer (English) HD

Die Vorschau zeigt schon, dass es in Heels ziemlich dramatisch zwischen den Brüdern zur Sache gehen wird. Nachdem er in Vikings sowieso schon häufig leichter bekleidet zu sehen war, wird Alexander Ludwig diesen Trend in Heels anscheinend weiterführen und auf die Spitze treiben.

Der Trailer und Bilder zur Serie verraten, dass der Star in seiner vollen Wrestlingmontur als glänzend-muskulöser Kämpfer wohl literweise Babyöl verbrauchen wird. Dabei überrascht es nicht, dass die ersten Impressionen zu Heels vor allem an Ludwigs rot strahlender Stretchhose kleben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie dramatisch der Konkurrenzkampf zwischen den beiden Brüdern in Heels ausfällt und wie viel Liter Babyöl wirklich verbraucht werden, erfahren wir ab dem 15. August 2021. Dann startet die Serie bei dem deutschen Streaming-Anbieter Starzplay.

Im Podcast gibt's mehr zu Alexander Ludwig und dem Vikings-Finale

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren Esther und Andrea eifrig über Vikings Staffel 6 Teil 2:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die beiden reden darüber, wie sie das Schicksal von Björn Eisenseite, Ivar der Knochenlose, Ubbe, Hvitserk und Co. finden und was uns in der Sequel-Serie Vikings: Valhalla Ende des Jahres bei Netflix erwartet.