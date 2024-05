Nach Wolverine-Rückkehr: Hugh Jackman bringt einen der größten Abenteuerhelden auf düstere Art zurück

Hugh Jackman wird eine neue Robin Hood-Version ins Kino bringen. Das Projekt klingt jetzt schon sehr düster und erinnert an den tragischen Logan-Abschied im X-Men-Universum.

Noch dieses Jahr wird Hugh Jackman nach dem grandiosen Logan-Abgang noch mal in seiner X-Men-Paraderolle zurückkehren. An der Seite von Ryan Reynolds' frechem Antiheld stürzt er sich ins Multiversum von Deadpool & Wolverine.

Jetzt gibt es zusätzlich eine neue Meldung über ein kommendes Filmprojekt von Jackman. Zusammen mit einem großen Serienstar wird er die Hauptrolle in einer extrem düster klingenden Robin Hood-Neuverfilmung übernehmen.

Hugh Jackman spielt in Abenteuerfilm über gebrochenen Robin Hood mit

Wie unter anderem Deadline berichtet, wurden Jackman und Killing Eve-Hauptdarstellerin Jodie Comer für einen neuen Film mit dem Titel The Death Of Robin Hood besetzt. Das Projekt stammt von Pig- und A Quiet Place: Tag Eins-Regisseur Michael Sarnoski.

Die Handlung soll sich um einen älteren Robin Hood drehen, der von Schuldgefühlen rund um seine vielen begangenen Verbrechen geplagt wird, zu denen auch Morde zählen. Im Verlauf des Films begegnet er einer Frau, die ihm eine Form von Erlösung anbietet.

Bei den kommenden Filmfestspielen in Cannes wird das Projekt auf dem Filmmarkt angeboten, um die Finanzierung und im Idealfall einen Vertrieb zu sichern. Nachdem Jackman schon einem älteren, gezeichneten Wolverine den perfekten Abschied bescherte, klingt die Robin Hood-Neuauflage nach einem ähnlich finsteren Stoff.

Columbia TriStar Robin und Marian

Variety schreibt, dass die Idee der geplanten Robin Hood-Neuauflage an Robin und Marian von 1976 erinnert. Darin hat Sean Connery eine Version der Abenteuer-Ikone im mittleren Alter gespielt. Bis der neue Robin Hood-Film mit Jackman und Comer gedreht wird und erscheint, dürfte aber sicher noch viel Zeit vergehen. Vor 2026 solltet ihr nicht mit einem Start rechnen, wenn alles gut geht.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zum kommenden Deadpool-Film mit Jackmans Wolverine-Rückkehr schauen:

Deadpool & Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Wann kommt Deadpool & Wolverine mit Hugh Jackman ins Kino?

Deutlich früher könnt ihr den Star in seiner legendären X-Men-Rolle auf der großen Leinwand wiedersehen. Deadpool & Wolverine kommt in Deutschland am 24. Juli 2024 in die Kinos.