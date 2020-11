Nächstes Marvel-Highlight in Sicht: Starttermin für WandaVision endlich bekannt

Disney+ hat endlich den Start der heiß erwarteten Marvel-Serie WandaVision verkündet. Im Januar feiert die erste Folge auf dem Streaming-Dienst ihre Premiere.

Nachdem dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie kein neuer Film aus dem Marvel Cinematic Universe in die Kinos kam, sollte zumindest WandaVision die Ehre des Franchise auf Disney+ hochhalten. Versprochen wurde ein Start vor Ende 2020. Wie sich nun herausstellt, müssen wir etwas länger warten.

Marvels WandaVision startet im Januar 2021 auf Disney+

WandaVision startet mit minimaler Verzögerung am 15. Januar 2021 auf Disney+. Es ist die erste Marvel-Serie, die der Streaming-Dienst als Original veröffentlicht. Die Geschichte dreht sich um die in vorherigen Marvel-Filmen etablierten Figuren Wanda Maximoff aka Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany).

Auf Twitter besiegelt der offizielle Account von Marvel Studios das Startdatum mit einem kurzen Video, das uns einmal quer durch die Fernsehgeschichte schickt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

WandaVision setzt sich insgesamt aus sechs Episoden zusammen, die den Stil verschiedener Sitcom-Epochen imitieren. Von den 1950er Jahren bis in die 1990er Jahre ist alles dabei. Erst kürzlich erreichten uns neue Informationen zum Konzept der Serie, das sechs Marvel-Filme in einem verspricht.

Marvels WandaVision bereitet Doctor Strange 2 vor

Ursprünglich sollte The Falcon and the Winter Soldier als erste Marvel-Serie auf Disney+ ihre Premiere feiern. Aufgrund von Corona konnte diese aber nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Auf die Kontinuität des MCU hat der neue Fahrplan keine Auswirkungen, wie Kevin Feige gegenüber Entertainment Weekly verrät.

Entscheidend ist, dass WandaVision vor Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness erscheint, da die Serie die Ereignisse des Marvel-Blockbusters vorbereitet. Dementsprechend spielt auch Elizabeth Olsen in der Fortsetzung rund um den Sorcerer Supreme eine wichtige Rolle. Doctor Strange 2 startet am 25. März 2022 in den Kinos.

Entdeckt das Marvel Cinematic Universe auf Disney+ Zu Disney+ Zur Vorbereitung

Kreiert wurde WandaVision von Jac Schaeffer, die als Autorin an Captain Marvel und Black Widow beteiligt war. Neben Elizabeth Olsen und Paul Bettany gehören Kathryn Hahn, Randall Park und Kat Dennings zum Cast. Teyonah Parris spielt eine ältere Version von Monica Rambeau, die wir als kleines Kind in Captain Marvel kennengelernt haben.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Seid ihr enttäuscht über die Verspätung von WandaVision?