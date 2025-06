Nächster Teil der Star Wars-Saga besetzt Horror-Star – sie wird neben Ryan Gosling vor der Kamera stehen

Shawn Levys Star Wars-Film Starfighter hat nun nicht mehr nur Ryan Gosling als Hauptdarsteller im Cast. Neuerdings ist ein Horror-Star an Bord.

Mit Star Wars: Starfighter soll Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) die Sternenkriegsaga nach Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers fortführen. Die Produktion musste sich bereits mehrere Absagen von potentiellen Schauspielenden einfangen, ehe man Ryan Gosling verpflichte konnte.

Jetzt steht auch die erste weibliche Darstellerin für den Starfighter-Film fest.

Horror-Star Mia Goth spielt im nächsten Star Wars mit

Die aus Horror-Filmen wie A Cure for Wellness, Suspirira, X und MaXXXine bekannte Mia Goth wird laut Deadline Teil des Star Wars-Kosmos werden. Welche Figur die Engländerin verkörpern wird, wissen wir noch nicht, dafür hält Disney sich bisher zu sehr bedeckt. Jedi oder Sith? Alles ist noch drin. Bei einem Horror-Star könnte man sie natürlich eher auf der dunklen Seite der Macht vermuten.

Die Dreharbeiten zu Star Wars: Starfighter beginnen im Herbst dieses Jahres, so dass der Film nach aktuellem Plan am 26. Mai 2027 in die US-Kinos kommen soll. Vorher werdet ihr Mia Goth noch in Guillermo der Toros Horror-Remake Frankenstein und Christopher Nolans Sagenfilm The Odyssey sehen können.

Was ist Star Wars: Starfighter?

Der Star Wars-Film aus der Feder von Jonathan Tropper (The Adam Project) spielt fünf Jahre nach den Ereignissen aus Episode IX und könnte somit als zehnter Teil der Kern-Reihe angesehen werden. Über die Handlung ist darüber hinaus noch nichts bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass Shawn Levis Star Wars-Streifen erneut in Sci-Fi-Fantasy-Abenteuer au einer weit entfernten Galaxis voller Aliens, Lichtschwertern und rustikalen Raumschiffen sein wird.

Bis zum nächsten Star Wars-Kinoabenteuer muss aber keine zwei Jahre warten. Schon im kommenden Jahr soll am 21. Mai 2026 The Mandalorian & Grogu in den deutschen Kinos anlaufen. Dabei handelt es sich um den Film zur Serie The Mandalorian.



Gerade abgeschlossen wurde die 2. und letzte Season der Star Wars-Serie Star Wars: Andor, über die wir auch im Streamgestöber-Podcast gesprochen haben:

Podcast zur Star Wars-Rückkehr: Review von Andor Staffel 2

Wir haben alle neuen Folgen von Star Wars: Andor gesehen und sprechen spoilerfrei über die Ausnahme-Serie bei Disney+, die mit Staffel 2 zu Ende geht.

Tony Gilroy lässt Rebellion und Propaganda in Cassian Andors Geschichte aufeinanderprallen. Doch wie funktioniert eine Star Wars-Serie, deren Endpunkt wir durch den Film Rogue One schon kennen?