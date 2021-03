Natalie Portmans Rückkehr in Thor 4 löscht 5 Jahre MCU-Geschichte aus: Sie bringt den Mjölnir zurück

Die Hammer-Rückkehr liegt in der Luft. In Thor 4 wird Thor sein Lieblingsgerät zurückbekommen. Natalie Portmans Jane Foster spielt dabei eine große Rolle.

Dafür, dass Thor so sehr an seinem Hammer hängt, verliert er ihn ziemlich oft. In Thor 3 zerbröselte Schurkin Hela den sogenannten Mjölnir. In Avengers 4: Endgame kehrte das mächtige Werkzeug auf Zeitreisewegen zurück, was aber nicht von Dauer war.

Die Fandom-Wiki des MCU (sorry, offizieller wird es hier nicht) führt den Hammer als "zerstört". Thor begnügt sich seither mit einem Ersatz.

Aber jetzt kommt die große Wendung: Im Umfeld der Produktion von Thor 4: Love and Thunder taucht der eigenwillige Mjölnir immer wieder auf. Tatsächlich ist die Rückkehr des derzeit wohl mächtigsten Gegenstands des MCU so gut wie sicher. Das Comeback von Natalie Portman als Jane Foster macht es möglich. Es würde gleichzeitig die letzten Hammer-Wendungen im MCU einfach auslöschen.

Was ist mit dem Mjölnir in den letzten 5 Jahren seit Thor 3 passiert?

Thor 3 (2017): Hela zerstört den Mjölnir

Infinity War (2018): Thor erschafft seinen Ersatzhammer, den Stormbreaker

Endgame (2019): Der echte Mjölnir stößt aus einer anderen Zeitlinie zu Thor

Loki, Ant-Man 3 Wandavision & Hawkeye - Alle kommenden Marvel Projekte für Phase 4 und 5

Das war es. Das MCU hat den Rückweg des Mjölnir eigentlich endgültig verbaut. Nach seinem großen Auftritt im Kampf gegen Thanos in Endgame lieferte Captain America ihn wieder in seiner Heimat-Zeitlinie ab. Sofern Thor 4 nicht in dieser Zeitlinie spielt, was auch möglich wäre, ergibt das alles keinen Sinn. (Der Hammer wäre in dem Fall für das MCU das, was der Kreisel für Inception war.)

Mjölnir ist zurück: Was deutet auf die Rückkehr in Thor 4 hin?

Insgesamt gibt es zwei hammerschwere, handfeste Indizien, mit denen wir arbeiten. Seit Anfang Februar drehen der belederjackte Chris Hemsworth und Co. am Marvel-Abenteuer. Chris Hemsworths bemitleidenswerter Stuntman Bobby Hanton postete ein Video vom Set, das schnell wieder löschte.

Aus gutem Grund: Auf den Screenshots (von The Direct , danke.) können wir den guten alten Mjölnir deutlich erkennen. Marvel hütet seine Geheimnisse.

© Tiktok Mjölnir am Thor 4-Set

Wie kommt er dahin? Die Antwort hat irgendwas mit Natalie Portman zu tun, die bereits im Oktober letzten Jahres ihren Mjölnir-Moment andeutete, wie Inverse sich erinnert. Die Natalie Portman-Fährte heften wir uns mal ran.

Natalie Portman als Jane Foster in Thor 4: Wie bringt sie den Mjölnir zurück?

Damit wir alle auf derselben Seite sind: Natalie Portmans Comeback nach dem unrühmlichen MCU-Ausstieg ist seit eineinhalb Jahren bekannt. Sie wird in Thor 4 zur weiblichen Mighty Thor.

Das ist die Comic-Vorlage für Thor 4 * mit dem Jane Foster-Twist

Hier sehen wir die offizielle, symbolische Überreichung des Hammers:

Jason Aaron und Russell Dauterman veränderten ab 2014 Jane Fosters Rolle in den Thor-Comics entscheidend: Sie machten Jane zur neuen Thor. Jane kämpft gegen Krebs und mit jeder Verwandlung schmälert sie die Auswirkungen der Chemotherapie.



Wie jeder MCU-Film lehnt sich Thor 4 nur grob an die Handlung im Comic. Die Storyline von Jane Foster dürfte aber mehr oder weniger unverändert übernommen werden. Die Verwandlung zur Thor ist immerhin DAS revolutionäre Element des Comics.

Einfache Frage: Kann es eine Welt mit 2 Thors, aber ohne Mjölnir geben?

Natalie Portman muss die 5 Jahre Hammer-Irrfahrt im MCU rückgängig machen. Denn eine Verwandlung zur Thor ohne Mjölnir gar nicht möglich. In den Comics nimmt der Hammer Kontakt mit Jane auf. Sie hebt ihn (genau, sie ist würdig) und ab geht die Transformation.

Die Set-Bilder, zusammen mit Portmans Aussagen und schließlich dem Wissen aus dem Comics lassen keinen anderen Schluss zu: In Thor ist der Mjölnir wieder da, irgendwie. Die Erklärung fehlt noch. Eine weitere Zeitreise oder einen Übergriff in ein Paralleluniversum würde ich nicht ausschließen. Womöglich gibt es doch eine Möglichkeit, einen neuen Mjölnir herzustellen. Das MCU wird weite Wege gehen, um sich seinen ikonischen Hammer zurückzuholen.

