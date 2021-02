Neues Thor 4-Bild: Wenn Chris Hemsworth 2 Stunden so rumläuft, wird das der beste MCU-Film

Es gibt fantastische Bilder vom Thor 4-Set. Chris Hemsworth trägt die hässlichste Lederjacke seit Erfindung hässlicher Lederjacken. Was bedeutet das für den Marvel-Film?

Je länger ihr die neuen Set-Bilder von Thor 4: Love and Thunder anschaut, desto mehr entdeckt ihr darauf. Sofern ihr euren Blick überhaupt vom Hauptdarsteller abwenden könnt.

Nennen wir es den Chris Hemsworth-Magnetismus: Selbst wenn Marvel-Kollege Chris Pratt neben ihm einen sehr auffälligen violetten Ledermantel mit Schulterpolstern trägt, schauen wir zuerst nach links, zu dem Australier, der seinen Mjölnir am Wickel hat und ein "interessantes" Kostüm trägt.

Das bizarrste Thor-Kostüm: Diese Bilder von Chris Hemsworth müsst ihr sehen

Meine Fragen zu den Fotos:

Wie kommt der Donnergott an diese Lederjacke, die ihre nachvollziehbare Ärmellosigkeit mit einem überdimensionalen Revers wettmacht?

Wer hat ihm die himmelblaue Hose rausgelegt?

Und wird er das Outfit den ganzen Film über tragen?

Meine Antworten ohne Garantie auf Richtigkeit:

Sie ist ein Geschenk von Star Lord.

Ein sehr grausamer Mensch.

Hoffen wir es.

Chris Hemsworth bricht regelmäßig die Arroganz und Attraktivität seines Thor, das gehört seit Auftritt 1 zum Programm der Figur. Ihn nach dem "Fat Thor" in Endgame jetzt für 2 Stunden Laufzeit in diese - sorry an alle Lederfans, hässliche - Lederjacke zu stecken, auf die Metallica-Sänger James Hetfield neidisch wäre, wäre der nächste Schritt in der Figurendekonstruktion.

In Love and Thunder probiert sich der eitle Donnergott modisch aus. Das passt zu allem, was wir bisher über den Film wissen.

Guardians-Crossover: Das Marvel-Treffen Thor 4 betritt neue Gebiete

Über die Handlung von Thor 4 ist nicht viel bekannt. Da der Donnergott jedoch nach fast 10 Jahren Abstinenz wieder auf seine große sterbliche Liebe Jane Foster treffen wird, können wir davon ausgehen, dass ein Großteil des Plots auf der Erde spielt. Ebenfalls sicher: Der Traum vieler Marvel-Fans, eine Guardian-Thor-Crossover, wird wahr.

Ein Fish-Out of Water-Szenario ist wahrscheinlich. Die Guardians und Thor stoßen sich gemeinsam an den Kanten der westlichen Zivilisation, wie Diana in Wonder Woman oder Thor in Thor 1.

Es gibt weitere Bilder von Chris Hemsworth am Thor-Set: Hier im Vin Diesel-Lool

Als "Fremdenführer" der bunten Truppe bietet sich der Erd-erprobte Peter Quill/Star Lord an, der seine Mitstreiter mit vermeintlich passenden Outfits ausstatten könnte. Jetzt sind wir wieder bei der bizarren Lederjacke auf dem Bild.

Hat Star Lord Thor eingekleidet, ihn womöglich mit voller Absicht in ein lächerliches Outfit gesteckt? Es wäre ein grandioser Running-Gag, der sich durch den gesamten Film ziehen würde.



Und noch mehr Thor 4-Bilder: Hier seht ihr auch Nebula

Guardians of the Galaxy und Thor sind zwei der beliebtesten und vor allem witzigsten MCU-Strömungen der letzten Jahre. Zudem treffen zwei Figuren aufeinander, die mit einer funkensprühenden Dynamik eingeführt wurden: Star Lord und Thor mögen sich nicht, sind aber Best Buddys Forever-Material, wenn sie ihre Differenzen erstmal überwunden haben.



Ich lege mich fest: Wir sehen hier die Entstehung des unterhaltsamsten MCU-Films seit Beginn des MCU.

Was erwartet ihr von Thor und den Guardians in Thor 4?