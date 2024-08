Nathan Fillion bestätigt, dass ausgeschiedene Figuren zu The Rookie zurückkehren sollen

Bei der letzten San Diego Comic-Con sprach Nathan Fillion über The Rookie und das abgesetzte Spin-off Feds. Er will ein paar der Figuren unbedingt in die Mutterserie integrieren.

Die Serie The Rookie ist ein großer Erfolg. So groß, dass der US-Sender ABC 2022 das Spin-off The Rookie: Feds ins Leben rief. Diesem war allerdings keine allzu lange Lebenszeit vergönnt und es wurde nach nur einer Staffel wieder eingestampft. Bei der diesjährigen Comic-Con in San Diego sprach der Hauptdarsteller und ausführende Produzent Nathan Fillion über eine mögliche Rückkehr der Spin-off-Figuren – in The Rookie Staffel 7.

Nathan Fillion bestätigt, dass Feds-Charaktere weiterhin in die Mutterserie kommen sollen

Laut den Informationen, die Deadline vorliegen, bestätigte Nathan Fillion, dass sich die Serienmacher:innen Charaktere aus Feds in der Originalserie wünschen. Das geschah bereits im Finale der 6. Staffel. Da das Finale vor der Comic-Con ausgestrahlt wurde, scheinen also weitere Auftritt geplant zu sein. Wann das genau passieren wird, ließ er dabei noch unklar. Doch die Botschaft war eindeutig:

Die kurze Antwort lautet: Ja. Wir versuchen, ein Universum zu schaffen, in dem wir alle existieren können.

Auch für Showrunnerin Alexi Hawley würde die Figuren gerne in der Mutterserie auftreten lassen. Tatsächlich war es laut einer Aussage, die sie in einem Interview mit TVLine traf, von Anfang an geplant, dass die Charaktere immer wieder aufeinandertreffen können.

Ich hatte den Sender im Nachhinein gefragt, was er davon hält, dass ich diese Figuren am Leben halte [...] Die Tatsache, dass sie Ja gesagt haben, hat mich ermutigt.

Bei so deutlichen Worten scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis wir eine weitere Rückkehr von The Rookie: Feds-Figuren erwarten können.

Diese Charaktere aus dem Spin-Off sind bereits in The Rookie aufgetreten

Noch bevor die erste Staffel The Rookie: Feds realisiert wurde, traten einige Charaktere in der Mutterserie auf. Allen voran Special Agent Simone Clark (Niecy Nash). Sie hatte ihren ersten Auftritt in der 19. Folge der 4. Staffel von The Rookie. Ihr Vater Christopher "Cutty" Clark (Frankie Faison) war in derselben Folge zum ersten Mal zu sehen. Der dritte Charakter, der in dieser Folge eingeführt wurde, war FBI-Agent Matthew Garza (Felix Solis).

ABC Alle Hauptcharaktere von The Rookie: Feds hatten bereits Auftritte in der Mutterserie

In der darauffolgenden 5. Staffel gab es weitere Auftritte von Feds-Charakteren, die zu diesem Zeitpunkt bereits in ihrer eigenen Serie vorgestellt wurden. In der 3. Folge war Laura Stensen (Britt Robertson) zum ersten Mal in der Mutterserie zu sehen. Gleich in der Folge darauf gab sich Brendon Acres (Kevin Zegers) die Ehre. In der 10. Folge war mit Carter Hope (James Lesure) auch der 6. Hauptcharakter in The Rookie vertreten.

Darum wurde The Rookie: Feds eingestellt

Es überrascht nicht, dass bei dem Erfolg von The Rookie ein Spin-off ausprobiert wurde. Für die Mutterserie The Rookie wurde bereits eine 7. Staffel bestätigt. Doch die Kolleg:innen beim FBI hatten weniger Glück. Einen Artikel zur Einstellung haben wir bereits vor Kurzem veröffentlicht.

Der wichtigste Faktor für die Einstellung dürften die niedrigeren Einschaltquoten gewesen sein. Wie Screen Rant berichtet, lagen diese nämlich nur bei 2 bis 4 Millionen Zuschauer:innen während der Staffel. Zum Vergleich: The Rookie konnte in der letzten Staffel durchschnittlich 6 Millionen Zuschauer:innen an den Bildschirm fesseln.

Als weiterer Grund werden die Hollywood-Streiks von 2023 vermutet. In dieser Zeit sollen die Sender sehr wählerisch gewesen sein, was die Auswahl und Bestellungen neuer Staffeln anging. In diesem Fall war The Rookie: Feds einfach eine Serie unter vielen, die nicht fortgeführt wurde.