Nathan Fillion ist anderer Meinung als Millionen von Fans: Eine Staffel Firefly sei genug gewesen

Mit Firefly verglühte damals viel zu früh ein strahlender Stern am Science Fiction-Himmel – sagen Fans bis heute. Doch Hauptdarsteller Nathan Fillion sieht das offenbar anders.

Mit 14 Episoden und einem Kinofilm ist Firefly - Aufbruch der Serenity eine der kurzlebigsten – aber auch beliebtesten – Science Fiction-Serien überhaupt. Die Serie sammelte über mittlerweile mehr als zwanzig Jahre hinweg Millionen von Fans und wurde zum absoluten Kulthit. Betrauert wird in der Fangemeinde seit jeher die kurze Lebenszeit. Der einstige Hauptdarsteller Nathan Fillion (Castle, The Rookie) erklärt, warum er gut damit leben kann.

Für The Rookie-Star Nathan Fillion ergibt das frühe Firefly-Ende Sinn

Zur Übersicht für alle, die keine Firefly-Fans und es noch werden wollen: Die Sci-Fi-Serie entführte uns von 2002 bis 2003 in ein neues Universum und schilderte den Überlebenskampf einer abenteuerlustigen und bunten Crew am Rande der Gesellschaft. Die Serie begründete den Space Western mit, den beispielsweise The Mandalorian viele Jahre später wieder aufgriff.

Wie Entertainment Weekly bereits im September 2016 berichtete, wurde bei einem Panel auf der Long Beach Comic Con im selben Jahr über die Zukunft von Firefly diskutiert. Das war bereits 11 Jahre nach dem abschließenden Film. Dabei traten gegensätzliche Standpunkte der Darsteller:innen auf.

Fillions ehemalige Schauspielkolleg:innen Jewel Staite und Sean Maher spekulierten bei besagtem Panel, ob die Serie nicht für eine Fortsetzung von Netflix aufgegriffen werden könne. Fillion hingegen sagte überraschenderweise:

Es ist wirklich schwer, sich so etwas anzusehen und zu sagen: 'Gib mir mehr, denn es ist nicht genug. Oh mein Gott. Es war alles. Es war alles. Wie kann alles nicht genug sein?

Obwohl er im gleichen Atemzug gestand, dass es sich bei seiner Rolle in Firefly um seinen Traumjob handelte, schien er bereits damals seinen Frieden mit dem Serienende gemacht zu haben. Das Argument ist nicht für alle nachzuvollziehen: Diese eine Staffel wäre perfekt gewesen und reiche daher aus. Unsere Redakteurin Esther Stroh hat kürzlich ausführlich erklärt, warum Firefly komplett unverdient abgesetzt wurde.

Zu dem Zeitpunkt spielte Fillion bereits seit einigen Jahren eine neue Hauptrolle in der Krimi-Serie Castle. Auch heute ist er noch erfolgreich und beliebt – als Hauptfigur John Nolan in The Rookie. Obwohl Fireflys verfrühter Abschied vielen noch immer wehtut, ist es verständlich, dass manche Darsteller:innen lieber nach vorne sehen wollten.