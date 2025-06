Nathan Fillions Kumpel Alan Tudyk würde in Staffel 8 sofort zu The Rookie zurückkehren: "Wenn sie eine Idee haben"

Das The Rookie-Universum ist reich an Gastauftritten vertrauter Hollywood-Darsteller:innen. Darunter Alan Tudyk, der gerne zurückkehren würde.

Alan Tudyk (Resident Alien) begegnet uns in The Rookie als schräger Tatort-Reiniger Ellroy Basso, der sich mit John Nolan (Nathan Fillion) anfreundet. Ein Wiedersehen mit Tudyk in The Rookie wäre wünschenswert – und scheint laut dem Schauspieler selbst nicht ausgeschlossen.

Alan Tudyk will in The Rookie Staffel 8 wieder das Desinfektionsmittel auspacken

Wie Collider kürzlich meldete, wäre Alan Tudyk bereit, noch mal in die Rolle des Tatort-Reinigers Ellroy zu schlüpfen. Erstmals tauchte die Figur in Staffel 2, Folge 8 namens Tatort-Reiniger auf.

Während ein gelangweilter Nolan einen Tatort bis zum Eintreffen der Ermittler:innen hüten muss, begegnet ihm Ellroy. Dieser wird infolge einer persönlichen Tragödie vom tiefsitzenden Bedürfnis angetrieben, eine gewisse Ordnung in der Welt herzustellen. Wie beispielsweise an Tatorten, die durch Verbrechen in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Sympathie zwischen Nolan und Ellroy wächst, als sie sich plötzlich gegen unbekannte Eindringlinge verteidigen müssen, die an den Tatort zurückgekehrt sind. Mit einem Mal ist es mit der Langeweile vorbei, denn Nolan und Ellroy befinden sich in Lebensgefahr. Doch Letzterer erweist sich als unerwartet hilfreich.

Ein Wiedersehen gibt es in Staffel 4, Episode 22 namens Ein Tag in der Einöde, als Nolan sich in einer abgelegenen Kleinstadt gegen einen brutalen Überfall zur Wehr setzen muss. Dabei wird er zufällig ein weiteres Mal von Ellroy unterstützt. In beiden Folgen läuft die Dynamik zwischen Fillion und Tudyk zu Comedy-Höchstform auf.

Die tolle Chemie zwischen Nathan Fillion und Alan Tudyk ist kein Zufall. Seit ihrer gemeinsamen Zeit bei der Kultserie Firefly - Aufbruch der Serenity in den frühen 2000ern sind die Darsteller befreundet.

Alan Tudyk spielt derzeit die Hauptrolle in der Sci-Fi-Comedy Resident Alien. Als er kürzlich auf eine mögliche Rückkehr in The Rookie angesprochen wurde, reagierte er mit: "Wenn sie eine Idee haben, werde ich dabei sein."

Dies wäre eine tolle Gelegenheit, die einzigartige Dynamik zwischen dem Schauspieler-Duo erneut aufleben zu lassen. Und ein willkommener Wink für Zuschauer:innen, die Fillion und Tudyk noch aus vergangenen Firefly-Zeiten kennen und lieben.