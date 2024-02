Riesige NCIS-Überraschung: 2 der wichtigsten ausgestiegenen Figuren kehren in einzigartigem Europa-Spin-off zurück

Navy CIS-Fans dürfen sich über die Rückkehr von zwei großen Stars freuen, die aus der Hauptserie ausgestiegen sind. Paramount+ hat jetzt ein neues Spin-off in Auftrag gegeben, das auf einen frischen Schauplatz setzt.

Wer Tony und Ziva in NCIS immer noch vermisst, darf sich jetzt freuen. Beide Figuren kehren für ein neues Spin-off zurück, das vom Streaming-Dienst Paramount+ in Auftrag gegeben wurde. Neben Michael Weatherly und Cote de Pablo in ihren Paraderollen wird der Navy CIS-Ableger mit einem frischen Schauplatz aufwarten.

Neue NCIS-Serie bringt den Krimi-Hit nach Paris und quer durch Europa

Laut Deadline hat Paramount+ ein neues Navy CIS-Spin-off mit Weatherly und Pablo und 10 Episoden bestellt. Der Name des Ablegers ist noch nicht offiziell, trägt zurzeit aber schon den Titel NCIS: Europe.

In der Hauptserie hat Tony seinen Job zuletzt aufgegeben, um sich um die gemeinsame Tochter von ihm und Ziva zu kümmern. Cote de Pablos Figur schied auch aus der Serie aus, indem sie zunächst ihren Tod vortäuschte und dann für eine letzte Mission mit Gibbs noch einmal zurückkehrte.

CBS Tony und Ziva in NCIS

Im kommenden NCIS-Spin-off sollen beide anfangs in Paris leben. Tony betreibt eine private Sicherheitsagentur, doch nach einem Angriff müssen sie quer durch Europa flüchten und ihre Familie vor weiterer Gefahr beschützen.

Wann kommt die neue NCIS-Serie mit Michael Weatherly und Cote de Pablo?

Ein Startdatum für das Navy CIS-Spin-off steht noch nicht fest. Wenn der Dreh demnächst beginnt, dürfte NCIS: Europe vermutlich erst irgendwann 2025 bei Paramount+ erscheinen. Staffel 21 der Hauptserie wird in den USA seit dem 12. Februar ausgestrahlt und startet voraussichtlich im Sommer 2024 in Deutschland.