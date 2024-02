Berührender Abschied von Ducky: NCIS ehrt verstorbenen David McCallum mit Überraschungs-Rückkehr eines Original-Stars

In der neusten Folge der 21. Staffel Navy CIS wird der verstorbene Ducky-Darsteller David McCallum geehrt. Hierfür hat die Serie auch für eine rührende Star-Rückkehr gesorgt.

Im September 2023 ist David McCallum im Alter von 90 Jahren gestorben. Seitdem wurde schon verkündet, dass dem Ducky-Darsteller aus NCIS in der aktuellen 21. Staffel eine eigene Episode gewidmet wird. Die wurde in den USA jetzt mit dem Titel "The Stories We Leave Behind" ausgestrahlt. Neben der Verarbeitung von Duckys Ableben innerhalb der Serienhandlung kam es auch zur überraschenden Rückkehr eines langjährigen Navy CIS-Stars.

Ducky-Sonderfolge von NCIS brachte Michael Weatherly als Anthony DiNozzo zurück

USA Today und TVLine haben beschrieben, was in der aktuellen NCIS-Folge passiert ist. Jimmy Palmer (Brian Dietzen) kommt mit Kaffee in das Haus seines Mentors, wo er den im Schlaf verstorbenen Ducky vorfindet. Während die Szene mit einem Ersatzschauspieler für David McCallum gedreht wurde, erinnert sich Dietzen an den emotionalen Dreh:

Es gibt Takes zu dieser Szene, bei denen ich einfach nur ein emotionales Wrack war.

Nachdem das Team die Beerdigung für Ducky arrangiert hat, wartete NCIS noch mit einer überraschenden Rückkehr auf. Michael Weatherly, der seine Paraderolle als Anthony DiNozzo 13 Staffeln lang spielte und 2016 ausstieg, taucht in der besonderen Folge nochmal auf.

CBS Michael Weatherly in NCIS

Nachdem Jimmy am Ende der Folge vor Duckys Begräbnis das Licht in der Autopsie ausschalten will, kommt Weatherly in seiner Rolle herein. Er schenkt Jimmy eine schwarze Krawatte, erinnert sich an eine Anekdote im Ducky-Stil und spricht rührende finale Worte zum Abschied für den Fanliebling. Jimmy schaltet dann das Licht aus und die NCIS-Folge endet mit einer Gedenktafel für McCallum.

Wann kommt NCIS Staffel 21 auf Sat.1?

Die neuen Folgen werden in den USA seit dem 12. Februar ausgestrahlt. Zwischen US-Premiere und deutscher Ausstrahlung liegen in der Regel drei bis vier Monate. Bei Sat.1 wird Navy CIS Staffel 21 daher voraussichtlich im Sommer 2024 starten.



