NCIS Staffel 19-Finale überrascht Fans: Das gab es in der Crime-Serie noch nie

Crime-Fans war klar, dass das Staffel 19-Finale von NCIS einige Überraschung bereithalten würde. Was dann kam, war allerdings eine komplette Neuerung.

Navy CIS hat den Fans in seiner Laufzeit von mittlerweile 19 Staffeln so manches geboten. Was allerdings nun in der finalen 21. Folge namens "Bird of a Feather" passierte, wird die meisten doch überrascht haben. Jessica Knight (Katrina Law) und Jimmy Palmer (Brian Dietzen) sind nun ein Paar.

Überraschende Romantik für Crime-Fans im Staffel 19-Finale von NCIS

Das mag vor allem deswegen aus dem Nichts kommen, weil die romantischen Gefühle zwischen beiden noch nicht lange existieren. Klassischerweise haben Beziehungen in der Crime-Serie eine längere Vorlaufzeit, bevor sich das Paar etabliert. So geschehen etwa bei Tony (Michael Weatherly) and Ziva (Cote de Pablo). Produzent Steven D. Binder erklärte dazu (via TV Insider ):

Dieses Mal wollen wir einfach einen anderen Weg gehen, und dieser Weg kann überall hinführen. Wenn wir früher zusammenkommen, können sie sich früher trennen, und dann können wir das erzählen. Oder sie können zusammenbleiben.

Wann kommt das romantische Crime-Finale von NCIS Staffel 19 nach Deutschland?

Wie sich das Ganze entwickelt, können Crime-Fans hoffentlich in den folgenden Staffeln sehen. Die aktuellen NCIS-Folgen werden immer Dienstags um 20.15 Uhr auf Sat. 1 ausgestrahlt. Staffel 19 gibt es außerdem bei Amazon zu kaufen *.

Die 20 besten Serienstarts im Mai: Von Obi-Wan Kenobi bis Stranger Things

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things warten weitere versteckte Highlights auf euch. Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

Was haltet ihr von der romantischen Entwicklung im Staffel 19-Finale?