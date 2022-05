Die Zukunft von NCIS steht fest: 21 Serien-Hits abgesetzt oder verlängert

Der Sender CBS hat über die Zukunft von 21 Serien entschieden – darunter die Serienfranchises von NCIS und FBI. Hier gibt's die Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten und neuen Serien.

Der US-Sender CBS ist die Heimat großer Krimi-Franchises, die sich auch hierzulande großer Beliebtheit erfreuen. Nun wurde über das Schicksal zahlreicher Serien für die kommende TV-Saison entschieden. Besonders Fans der bald vier zeitgleich laufenden NCIS-Serien und der drei FBI-Shows haben Grund zur Freude.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten und neuen CBS-Serien für die Saison 2022/2023.

NCIS, Young Sheldon & mehr: Alle Serien, die von CBS verlängert wurden

CBS setzt viel Vertrauen in gut laufende Serien. Denn vier Show wurden um jeweils gleich zwei weitere Seasons verlängert. Die Sitcom Young Sheldon erhielt im vergangenen Jahr sogar eine Bestellung drei weiteren Staffeln.

Im letzten Jahr gab CBS ein Revival der Kult-Krimiserie CSI in Auftrag, dass die beliebten Forensiker:innen Gil Grissom und Sara Sidle zurückbrachte. In Staffel 2 sind sie zwar nicht mehr zu sehen, dafür wird es bald ein Wiedersehen mit CSI-Veteranin Catherine Willow geben. In Deutschland soll CSI Vegas im Laufe des Jahres bei VOX Premiere feiern.

Schaut hier den Trailer zum CSI-Revival mit Gil und Sara:

CSI Vegas - S01 Trailer 2 (English) HD

Alle Serien, die von CBS abgesetzt und beendet wurden

Nach sechs Staffeln wurde die beliebte Justizserie Bull abgesetzt, die in Deutschland bei 13th Street sowie im Free-TV in Sat.1 zu sehen ist. Zwei Serien-Neuheiten schaffen es nicht in die nächste Season: die Arztserie Good Sam mit Sophia Bush und die Bowling-Comedy How We Roll.

Noch mehr NCIS: Das sind die neuen Serien von CBS in der Season 2022/2023

Insgesamt neun Pilotfolgen für potenzielle neue Serien hat CBS für die kommende Saison produzieren lassen. Vier davon haben in Rahmen der Upfronts eine Serienbestellung erhalten und werden demnächst ins Programm von CBS wandern:

Krimi-Fans erwartet im kommenden Jahr zudem die bereits 5. Serie des NCIS-Franchise, das sich mit NCIS: Sydney in mehr als einer Hinsicht neu definiert. Denn der neueste Ableger wird erstmals außerhalb der USA, in Australien, spannende Fälle erzählen. Zudem ist es die erste NCIS-Serie, die nicht bei CBS laufen wird. Stattdessen wir NCIS: Sydney beim australischen Sender Network 10 sowie beim Streamer Paramount+ zu sehen sein.

Weitere Absetzungen, Verlängerungen und Serien-Neubestellungen von den Upfronts:

Die 22 größten Serien-Highlights 2022: Was kommt bei Netflix, Amazon & Co.?

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther, Max und Matthias blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über House of Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.



Welche Serien aus dem CBS-Programm schaut ihr?