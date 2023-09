NCIS-Star David McCallum ist gestorben: Er war 20 Jahre Teil der Serie und spielte in einem der besten Kriegsfilme aller Zeiten mit

Schauspieler David McCallum blickte auf eine Karriere voller Klassiker zurück und war von Anbeginn Teil des Navy CIS-Ensembles. Gestern ist er mit 90 Jahren gestorben.

1957 war er erstmals im Kino zu sehen und begann damit seine über 60 Jahre dauernde Film- und Fernsehkarriere. Der Lebenslauf von David McCallum vereint Klassiker des Hollywood-Kinos und moderne TV-Hits wie Navy CIS. Am Montag ist der Schauspieler gestorben. Das berichtet der Hollywood Reporter . McCallum wurde 90 Jahre alt.

Durch eine Agentenserie wurde David McCallum zum Sexsymbol der 60er Jahre



McCallum wurde 1933 im schottischen Glasgow geboren und strebte ursprünglich eine Musikkarriere an, bevor er sich für die Schauspielerei entschied. Nach kleineren Rollen, zum Beispiel im Katastrophenfilm Die letzte Nacht der Titanic, drehte er vermehrt in den USA. Als Judas Iskariot trat er im Bibel-Monumentalfilm Die größte Geschichte aller Zeiten auf.

1962 übernahm er eine seiner bekanntesten Kino-Rollen: Im Kriegsfilmklassiker Gesprengte Ketten mit Steve McQueen spielte er Lieutenant-Commander Eric Ashley-Pitt, der bei der Fluchtaktion aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager für die Entsorgung der Erde zuständig ist.



MGM David McCallum in Solo für O.N.C.E.L.

Große Bekanntheit erlange David McCallum aber vor allem im Fernsehen. Die Agentenserie Solo für O.N.C.E.L. lief erstmals 1964 über die Mattscheibe und verwandelte David McCallum in ein Sexsymbol der Swinging Sixties. Als russischer Agent Illya Kuryakin stahl er Hauptdarsteller Robert Vaughn die Show. 2015 verfilmte Guy Ritchie die Serie neu in Codename U.N.C.L.E. und besetzte Armie Hammer in der Rolle.



Seit 2003 war McCallum als "Ducky" einer der Original-Stars von NCIS



Zahlreiche weitere Film- und Serienauftritte folgten in der langen Karriere von David McCallum. Eine jüngere Generation schloss ihn dann ab 2003 ins Herz. Als Gerichtsmediziner Donald „Ducky“ Mallard gehörte er zum ursprünglichen Haupt-Ensemble von Navy CIS und entwickelte sich zum Fan-Liebling.



CBS David McCallum (rechts) und die NCIS-Besetzung

Über die Jahre verließen Kolleg:innen wie Pauley Perrette und Mark Harmon die Show, McCallum aber blieb und trat noch im hohen Alter in der aktuellen 20. Staffel von NCIS auf. Tatsächlich war er zu diesem Zeitpunkt das letzte verbliebene Mitglied des Haupt-Ensembles aus der ersten Staffel.



Erst am 19. September feierte David McCallum seinen 90. Geburtstag. Wie seine Familie bekannt gab, ist er am Montag in einem New Yorker Krankenhaus friedlich gestorben.